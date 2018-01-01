拉涅利呼吁穆帅尽快回归教练席：他是足球核心

富勒姆主教练敦促这位前曼联和切尔西主帅尽快回归教练岗位。

富勒姆主教练拉涅利说，像穆里尼奥和孔蒂这样的主教练是“足球的核心”，必须尽快回归。

穆里尼奥在曼联两年半的执教生涯于周二结束，以1:3的比分输给了英超领头羊利物浦是俱乐部在这个令人沮丧的赛季的最后一根稻草。

孔蒂是在7月被解雇的，而一年前曾带领俱乐部赢得了英超联赛的冠军。穆里尼奥和拉涅利也都曾遭遇过同样的命运。

穆里尼奥已经被传可能再次回到皇家马德里，孔蒂的名字也被提到了这个位置，拉涅利相信这两位主教练应该很快就会回归比赛。

“我给他捎了个信。我们的关系非常友好。”拉涅利对记者说到穆里尼奥。”

“我认为像穆里尼奥这样的人必须尽快复出，孔蒂也一样。”这些教练是足球的核心。”

“他们在每个国家都取得过胜利。对所有的教练来说，在球场上看到他们是件好事。”

在拉涅利带领球队以令人震惊的方式夺得了英超冠军但又被莱斯特城解雇后，穆里尼奥曾表达了对他的支持。

“从我的经验来看，克劳迪奥需要知道两件事。”穆里尼奥当时说。

“首先，没有人可以删除历史。您不能像在笔记本电脑上按delete键一样。我也可以向他保证，没有人会忘记。”

“莱斯特球迷对他在俱乐部时期的表现会一直持积极态度。他们会做出积极的反应。”

索尔斯克亚已经被任命为曼联的临时主教练，直到本赛季结束，届时他们还将另行寻找长久替代者。

托特纳姆热刺主帅波切蒂诺一直被传会在明年夏天接手曼联，但索尔斯克亚目前的任务是努力重返积分榜前四确保明年的欧冠席位。

老特拉福德的球队目前位居积分榜第六位，落后目前第四位切尔西13分。

索尔斯克亚很快就将陷入密集的赛程之中。卡迪夫城、哈德斯菲尔德和伯恩茅斯都将在新年之前对阵曼联。