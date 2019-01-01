拉涅利原谅卡马拉点球闹剧：我不会记仇的

法国人在对哈德斯菲尔德的比赛中错过了一个点球，但是他已经向俱乐部道歉，并在新年首日输给阿森纳的比赛中取得进球。

富勒姆主教练拉涅利坚称他与卡马拉之间没有问题。卡马拉在上个月对阵哈德斯菲尔德城的比赛中，违抗主帅安排抢罚点球未进，但在赛后已经向球队和教练做出了道歉。

米特罗维奇原本被指定为点球罚球手，但卡马拉周六在克拉文农场亲自上阵，抢走了塞尔维亚国脚12码外的射门机会。

但是卡马拉的点球被哈镇门将罗塞尔扑出，而米特洛维奇在补时阶段的进球帮助球队总算收获一场胜利。在赛后的采访中，拉涅利说他想“杀了”这名违背了自己的安排的球员。

然而，在新年第一天1:4输给了阿森纳后，这位经验丰富的意大利教练还可以拿他之前的言论开玩笑。那场比赛中，卡马拉在下半场替补出场后攻入了富勒姆的唯一进球。

“对我来说，这件事情已经结束了。”拉涅利在酋长球场告诉媒体，“我杀了他，不过是很温柔地！”

他补充说：“他立即向我、向他的队友和俱乐部道歉。这件事就到此为止了。”

“我需要我所有的球员。我杀了他们，但之后我又给了他们氧气。”

虽然拉涅利仍然对比赛的表现感到满意，但是富勒姆并没有在繁忙的节日里对枪手的比赛中展示出任何的惊喜。

瑞安·塞塞尼翁在比赛还是0:0僵局时错失了两个绝佳的机会，而在比赛还剩20多分钟时，卡马拉(Ka的射门使得球队暂时以1:2落后。

然而，拉姆塞和奥巴梅扬的进球让主队失去了扳平的机会。赛后，富勒姆在积分榜上排名第19。

“这是一场奇怪的比赛。当你面对阿森纳时，你知道球员的实力是不同的，因为我们处在降级区，而他们的位置更高。”拉涅利说。

“但是我对我的球员很满意。前30分钟我们打得非常好，对对手压制的很好，创造了两个伟大的机会。”

“阿森纳球迷对他们的球队不满意。但是，当他们创造了第一个机会的时候，我们犯了一个错误，因为球来到了禁区中心位置，而我们的站位不够密集。”

“下半场，我们又犯了错误，他们得分了。我们在2:1的时候试图重新进入比赛，我们创造了两个扳平比分的机会，但在我们感到疲惫之后，阿森纳球员的技术是惊人的。”

“最后的比分是4:1，你无话可说，只能对他们说踢得漂亮。”