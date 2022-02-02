拉波尔塔：登贝莱留下对他和俱乐部没好处 他似乎已和其他俱乐部达协议

一月转会窗已经关闭，巴萨既无法说服登贝莱续约，也没有办法将他送走，这名法国边锋看起来注定要在夏天自由转会离队。

在转会截止日，巴萨致力于将登贝莱出售，但球员拒绝了多支球队的邀请。如今随着转会窗关闭，巴萨主席拉波尔塔也谈到了球员的状况。

拉波尔塔说道：“我们给了他续约合同，一份非常好的报价，后来发现他不续约是钱的问题，他想要更多。”

“我们被告知他想续约，但最终这件事不了了之。他的经纪人什么也不表态，而这是有后果的，我们已经尽力了。”

“我们给他提供了两份非常好的报价，他没有接受让我们感到意外。最后一份来自一支英格兰球队，但他不想去，他宁愿在这里多待六个月，这对他和俱乐部都没有好处。”

“登贝莱的整件事让人很难理解，哈维在工作，他必须考虑下赛季。我们认为登贝莱已经和其他俱乐部达成了协议，这就是他的经纪人所暗示的，我们会为了俱乐部的利益而行动。”

拉波尔塔还证实球队接近签下奥巴梅扬，有望在本周结束前官宣。同时他谈到了收拾前任主席巴托梅乌烂摊子的事情，他说道：“我们已经发现了非常可疑的交易，所有这些都已经被调查了。一个机构对此进行了调查，发现了不正当的和不相称的付款。”

“我们不希望的是成为那些导致巴萨陷入复杂局面的行为的同谋。我们继承了一个有天文数字的债务和巨大损失的俱乐部。”

“我们展示这些是因为俱乐部会员有权知道前管理层在管理俱乐部时做了什么。我们向检察官办公室提出了申诉。我们在这里要进一步详细解释。”

巴萨财务副主席罗梅乌补充道：“当我们上任时，我们很快发现俱乐部没有钱，而且有很多债务。甚至没有钱来支付工资。两年来，巴萨损失了超过6亿欧元，其中只有1.35亿欧元损失是因为疫情。”

“工资账单是根本。我们比我们的竞争对手高出40%，这是一个完全不可持续的情况。到目前为止，我们已经从俱乐部的工资支出中节省了1.59亿欧元。”

“我们的目标是在未来两年内让俱乐部处于最佳状态，我们坚信能够扭转我们所处的局面。”