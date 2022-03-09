拉波尔塔：不后悔让梅西离队 没有人高于俱乐部

巴萨主席拉波尔塔表示自己不后悔让梅西离开，他表示没有人是高于俱乐部的。

去年夏天，巴萨尽全力希望留住合同到期的梅西，但是由于俱乐部遭遇财政危机，无力承担其新合同的薪水，最终只能让这位传奇球星离开。

许多人都质疑双方是否可以做出让步来继续合作，但拉波尔塔表示自己将俱乐部的利益放在了第一位。

他告诉巴萨TV：“梅西的离队？那是我做过的最艰难的决定。我不想做那个决定，梅西是历史最佳球员，但那就是我们的处境。”

“我必须针对梅西做出一些重大决定，但我不后悔。没有人高于俱乐部，在梅西这件事上，我们败给了现实，没有其他原因。”

“但巴萨的历史还在继续，依靠努力工作和做出正确的决定，我们可以重回成功之路，这就是我们正在做的。”

梅西职业生涯期间一共为巴萨出场778次，打进672球，赢得10座西甲冠军，4座欧冠冠军等无数荣誉。

巴萨在梅西离队后经历了一段阵痛期，但经过换帅和两个转会窗口的调整后，球队逐渐找回状态，现在他们已经来到西甲第三位。而加盟了巴黎圣日耳曼的梅西则至今表现平平，为球队出场24次只打进7球。