拉波尔塔炮轰巴托梅乌：满嘴谎言 巴萨困局均因你而起

巴萨主席拉波尔塔回应了俱乐部前任主席巴托梅乌的信，并指责巴托梅乌是俱乐部目前的财政问题的罪魁祸首

巴塞罗那主席拉波尔塔猛烈抨击了他的前任巴托梅乌，同时透露了俱乐部惊人的财政损失。

今年3月，拉波尔塔再次当选巴萨俱乐部主席，接替在2019-20赛季末辞职的巴托梅乌。

巴托梅乌离开巴萨时，巴萨的财政状况一片混乱，今年年初，巴萨的债务超过了创纪录的10亿欧元，拉波尔塔现在透露了这个烂摊子的规模。

拉波尔塔对巴托梅乌上周发出的一封信做出了回应，并指责他未能在新冠爆发后的关键时期迅速采取行动，解决俱乐部亏损的问题。

他在周一的新闻发布会上表示：“当我们接手俱乐部时，我们向高盛申请了8000万欧元的过渡性贷款，因为我们无法支付球员和员工的工资。前董事会收到了7900万欧元的预付款，涉及西甲50%的电视转播权，而银行收取了9%的利息。”

“前任董事会所谓的降薪是假的。我们已经发现，数百万欧元的金额被包含在新合同不同类型的奖金和浮动条款中。我们发现，中间人（而非经纪人）收到了不成比例的款项，一笔花费了4000万欧元的交易，我们要支付800万欧元的购买佣金和200万欧元的出售佣金，俱乐部还给了一个人800万欧元，让他在南美寻找球员。”

“俱乐部实体的控制被绕过，发票被分割，如I3 Ventures与巴萨公关门的发票，Espai Barca委员会的发票和合同债务的发票也被分割，以避免在会员大会上被审核。”

“巴托梅乌的信充满了谎言，为的是正当化他的管理不力。这是一种绝望的手段，我们的薪水占了俱乐部总收入的103%，比我们的竞争对手多20-25%。”

“没有人可以逃避这些责任，经济形势令人担忧，财政状况令人担忧。巴塞罗那的净资产为负4.51亿欧元，债务为13.5亿欧元。”

巴托梅乌还声称，拉波尔塔在今年夏天早些时候向前巴萨巨星内马尔支付了一笔俱乐部实际上并不欠他的钱。

拉波尔塔则坚称责任完全在巴托梅乌身上，他表示俱乐部目前的财政困局，完全始于内马尔转会巴黎圣日耳曼。

拉波尔塔说道：“巴托梅乌还谈到了内马尔，他说我们放弃了1670万欧元，这又是一个谎言。你们可以提醒巴托梅乌，让他知道内马尔事件对巴萨形象的损害，因为那是无穷无尽的谎言。”

“当他以2.22亿欧元的价格出售内马尔时，他们已经花了不成比例的钱，这引发了工资和摊销问题。”