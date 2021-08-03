拉波尔塔：梅西续约的事处于正轨上 我们对格列兹曼很满意

巴萨主席仍然有信心在新赛季开始之前与梅西续约

拉波尔塔最近更新了梅西的续约动态，同时声称巴萨对转会绯闻缠身的格列兹曼很满意。

梅西的合同在6月30日已经到期，现在他是一名自由球员，但据够力足球此前报道，这位32岁的阿根廷巨星已与巴萨就一份新的5年合同达成协议。

续约的官宣消息预计很快就会发布，拉波尔塔现在已经确认，梅西的续约工作处于正轨上。

这位巴萨主席在新援埃莫森的发布会上说道：“我们正在争取让梅西留下。他想留在巴萨，我们必须确保这件事发生。我们都希望梅西留在西甲，因为他是世界级的球员，他是世界最佳，他显然有助于促进西甲联赛的发展。我知道梅西很想留下来，也非常享受人们对他的欣赏，一切都在正确的轨道上。”

够力足球了解到，格列兹曼是巴萨想要出售的一线队球星之一，因为俱乐部想要削减薪水支出，有报道称马德里竞技有意将他带回万达大都会球场，而这笔交易可能会涉及到萨乌尔。

然而，拉波尔塔表示，这位法国国脚将履行他与巴萨的合同，目前格列兹曼的合同将持续到2024年。

拉波尔塔说道：“每个人都对格列兹曼感到满意，他是真正的职业球员。他和巴萨有合同在身，我们必须尊重合同。”

当被问及对莫里巴与俱乐部的合同僵局的看法时，拉波尔塔的态度远没有那么乐观。18岁的莫里巴目前正在与巴萨进行续约谈判，但由于他不愿意在薪水上做出让步，现在他已被排除出一线队和B队名单。

拉波尔塔说道：“如果莫里巴不想续约，他有其他选择。我们不要那些在这里成长，却不愿意续约的球员。”

“我们很抱歉，但俱乐部比任何事情都重要，我们不能让这种事情发生。我希望他们重新考虑，因为我们希望达成协议。”