拉波尔塔：格列兹曼很有市场 我们会考虑将他出售

这位巴萨主席意识到其他球队对这位世界杯冠军前锋的兴趣，而这只西甲豪门希望通过出售球员来筹集资金。

巴萨主席拉波尔塔承认这个夏天格列兹曼很有市场，这位世界杯冠军前锋与马德里竞技和曼城都传出了绯闻。

这位才华横溢的法国国脚与巴萨的合同将持续到2024年，意味着巴萨并不急着出售球员，但俱乐部现在财政状况糟糕，继续卖人来筹集资金，为新援注册并完成梅西的续约工作。

考虑到这一点，拉波尔塔承认俱乐部可能会在今夏出售格列兹曼，并会考虑球员互换交易。

在巴萨新援孟菲斯的亮相仪式上，拉波尔塔说道：“格列兹曼是一名巴萨球员，他和俱乐部的合同持续到2024年，除非情况有变，否则我们都指望着他。”

“市场上有一些变化，我们不能否认有球队对他感兴趣，那证明了他的水平。”

“这是一个特殊的市场，你必须发挥你的想象力，或许可以考虑球员互换交易，但我们非常重视格列兹曼，俱乐部在他身上投资了大量资金，我们对他很满意。其他俱乐部要为他这种水平的球员开出一份合同并不容易，但转会窗才刚刚开始，格列兹曼是有市场的。”

“如果事情开始进展，我们会接受所有的提议，因为俱乐部在财政上处于一个微妙的时刻，我们必须平衡账目，遵守联赛的财政公平原则。”

媒体盛传格列兹曼可能重回马竞，或高价转会离开巴萨。有传闻表示巴萨可能用格列兹曼来和马竞换萨乌尔或菲利克斯。

不过，英格兰也有球队对格列兹曼，在失去阿圭罗之后，曼城正在寻找一名新的锋线领军人物，而格列兹曼就被传是他们的目标。

曼联似乎也在关注球员动态，过去红魔就曾与这名法国前锋传出绯闻。

另一个潜在下家则是巴黎圣日耳曼，这支富有的法国球队希望在今夏补强阵容，因为姆巴佩未来是否会继续留队仍是未知之数。