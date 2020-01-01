拉波尔塔：我会参加明年巴萨大选 希望迎回瓜迪奥拉

如果拉波尔塔明年重新掌权，瓜迪奥拉将会被张开双臂欢迎回归巴塞罗那。

霍安·拉波尔塔计划参加明年的巴塞罗那主席选举，如果这位前主席能够重回诺坎普，他希望能够迎回瓜迪奥拉。

拉波尔塔在2010年卸任前，曾担任了7年的巴萨主席。

在离开诺坎普10年后，现年57岁的他已将目光投向俱乐部2021年的大选，他想取代现任主席巴托梅乌的位置。

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正是拉波尔塔在2008年将毫无经验的瓜迪奥拉提拔为一线队主帅，这一选择后来被证明是一次神来之笔。如果拉波尔塔能够在明年如愿以偿，曼城主帅可能会重新回到加泰罗尼亚。

他告诉加泰罗尼亚电视台TV3:“我正在努力向公众展示我作为主席候选人的身份。”

“我以前当过主席，如果能重回这一位置，我会很高兴。2021年的情况将是戏剧性的，我们将竭尽全力去扭转目前的糟糕状况，我会和我信任的人一起工作。”

他补充道：“我非常希望瓜迪奥拉能够回到巴萨，就能现在他正执教曼城，这得由他自己做出决定。他是巴萨衡量主帅的标杆，许多加泰罗尼亚人都希望他的猫再次执掌巴萨帅位。”

“在适当的时候，我会和我们认为应该在2021年执教巴萨的教练候选人谈一谈。”

拉波尔塔认为现在让哈维坐上巴萨的主帅“宝座”还为时过早，在今年一月份，前皇家贝蒂斯主帅塞蒂恩才刚刚坐上这一位置。

他表示：“哈维现在已经是一位主帅了，他以足球为生，但他应该决定自己什么时候回到巴萨。”

“即使到了2021年，巴萨对内仍然会有昔日他的队友，他必须老亏从自己是否已经做好了执教前队友的准备，这并不是一件容易的事。”

拉波尔塔还补充说：“哈维是一位诚实的人，他知道很多关于足球的知识，他会做出正确的决定，他会知道自己执教巴萨的时间点。在这些问题上，我还没有和哈维有过交流。”