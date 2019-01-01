拉波尔塔：巴萨让政治先行 该为国家德比延期负责

这位前巴塞罗那主席表示，加泰罗尼亚俱乐部本可以做得更多，以确保周六与皇家马德里的比赛如期进行。

据巴塞罗那俱乐部前主席拉波尔塔透露，巴塞罗那要为推迟与皇家马德里的比赛负责。

这两支西甲宿敌之间的比赛原定于10月26日星期六举行，但由于加泰罗尼亚的内乱，西班牙足协决定重新安排比赛时间。

9名加泰罗尼亚独立主义领导人因在2017年10月举行的加泰罗尼亚独立公投中扮演的角色而被判入狱9至13年，之后示威活动于本月席卷全城。

这些判决在全国各地引发了骚乱，整个巴塞罗那都发生了暴力冲突。

两家俱乐部都同意将比赛推迟到12月18日，西班牙足协也接受了这一提议，但西甲方面回应称，他们正在考虑对这一决定采取法律行动。

拉波尔塔曾在2003年到2014年期间担任巴萨主席，他认为比赛应该按照最初的计划进行，并认为推迟比赛是加泰罗尼亚方面的责任。

他说：“是的，（我会参加）周六的比赛，因为如果皇家马德里想参加比赛，我就看不出有什么问题。因为政治原因，当权者想要放大正在发生的事情。（巴塞罗那）是错误的，因为他们将一场运动定为犯罪，并将政治置于总是带有政治内涵的足球比赛之前。一直都是这样的。他们和管理足球的当权者玩了一场游戏，让巴塞罗那的人看起来很糟糕。西甲因为比赛没有进行而做出了一个强有力的决定。西甲有政治利益来夸大某些情况，夸大所发生的事情。这是逃避现实最糟糕的方式。巴塞罗那在这种情况下是有罪的。”

拉波尔塔并不是唯一一个认为重新安排时间是错误的巴塞罗那人，因为主教练巴尔韦德也希望西班牙足协能坚持原来的日期。

“我们想在26号和我们的球迷一起参加国家德比。”他说：“我认为这是一个机会，对于这里的很多人，对于我们的球迷，来展示它可以用一种自然的方式完美地上演 。”

在巴萨和皇马都没有比赛的情况下，格拉纳达以1-0战胜皇家贝蒂斯，登上西甲榜首。

卫冕冠军巴萨位居第二，落后领头羊一分，而皇马则落后格拉纳达两分。