拉波尔塔：就算没有格列兹曼 我们也无法与梅西续约

巴萨在今夏送走了梅西，俱乐部主席表示看到这位球队传奇人物为巴黎效力是一种奇怪的感觉。

巴萨主席拉波尔塔表示就算没有格列兹曼，俱乐部也无力留住梅西，而现在俱乐部的人们仍在接受梅西离队这一令人伤心的事实。

今夏，巴萨因为无法与合同到期的梅西续约而不得不让球员自由转会离队，而拉波尔塔承认看到梅西为其他球队效力是一种奇怪的感觉。

他告诉Esport3：“发生的事情已经解释过了，有客观的数据，每个人都可以比较。我们受到施压，要么签署CVC的注资协议，要么就没有办法续约梅西。”

“我们已经和梅西达成了预协议，甚至已经握过了手，西甲似乎也同意了我们与梅西之间的协议，但之后他们说不签CVC就不能续约梅西。我们认为情况不会有所好转，所以我们叫停了谈判。”

“就算格列兹曼早一些离队，再加上其他队长的降薪，我们也无法留下梅西。但我们降低了薪水支出，这很重要，因为这样一来，我们明年就可以更有野心一些。”

“我想我们都很难过，因为这情况不是我们想要的。从那以后，我再也没有和梅西说过话。我看过他在巴黎圣日耳曼的处子秀，但在另一支球队那里看到他感觉很奇怪，我不喜欢看到他穿另一支俱乐部的球衣。”

拉波尔塔相信俱乐部的未来会更加光明，他说道：“削减支出很重要，因为我们的支出比例已从110%降至80%。”

“我想祝贺巴塞罗那的管理人员和财务部门的工作，以及所有那些不知疲倦和出色地工作的人。我们还有皮克、阿尔巴和布斯克茨这样的英雄，我们很快也会与罗贝托达成降薪协议。”

“他们的所作所为令人钦佩，他们为俱乐部做出了奉献。我们将继续与其他球员合作，比如乌姆蒂蒂和其他一线队的球员，我们正处在一个不容易的处境当中。”

“首先队长们需要以身作则，然后现在我们会继续和其他球员谈降薪的问题。”