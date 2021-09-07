拉波尔塔：就算没有格列兹曼 我们也无法与梅西续约
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Getty/Goal
巴萨主席拉波尔塔表示就算没有格列兹曼，俱乐部也无力留住梅西，而现在俱乐部的人们仍在接受梅西离队这一令人伤心的事实。
今夏，巴萨因为无法与合同到期的梅西续约而不得不让球员自由转会离队，而拉波尔塔承认看到梅西为其他球队效力是一种奇怪的感觉。
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他告诉Esport3：“发生的事情已经解释过了，有客观的数据，每个人都可以比较。我们受到施压，要么签署CVC的注资协议，要么就没有办法续约梅西。”
“我们已经和梅西达成了预协议，甚至已经握过了手，西甲似乎也同意了我们与梅西之间的协议，但之后他们说不签CVC就不能续约梅西。我们认为情况不会有所好转，所以我们叫停了谈判。”
“就算格列兹曼早一些离队，再加上其他队长的降薪，我们也无法留下梅西。但我们降低了薪水支出，这很重要，因为这样一来，我们明年就可以更有野心一些。”
“我想我们都很难过，因为这情况不是我们想要的。从那以后，我再也没有和梅西说过话。我看过他在巴黎圣日耳曼的处子秀，但在另一支球队那里看到他感觉很奇怪，我不喜欢看到他穿另一支俱乐部的球衣。”
拉波尔塔相信俱乐部的未来会更加光明，他说道：“削减支出很重要，因为我们的支出比例已从110%降至80%。”
“我想祝贺巴塞罗那的管理人员和财务部门的工作，以及所有那些不知疲倦和出色地工作的人。我们还有皮克、阿尔巴和布斯克茨这样的英雄，我们很快也会与罗贝托达成降薪协议。”
“他们的所作所为令人钦佩，他们为俱乐部做出了奉献。我们将继续与其他球员合作，比如乌姆蒂蒂和其他一线队的球员，我们正处在一个不容易的处境当中。”
“首先队长们需要以身作则，然后现在我们会继续和其他球员谈降薪的问题。”