拉比·马通多：速度狂魔爆萨内 沙尔克快翼紧追桑乔步伐

这名19岁的球员在一月离开曼城加盟德甲，在缓慢起步后，他在盖尔森基兴开始引起轰动。

尽管他在2016年离开了俱乐部，沙尔克的球迷们仍然为勒罗伊·萨内的名字感到骄傲。作为世界足坛最具冲击力的边锋之一，盖尔森基兴的球迷们还清楚地记得他在高价转会曼城之前的第一步。

然而，从那以后，人们一直强烈要求沙尔克寻找一个替代者。经过三年的努力，他们似乎终于找到了一个，具有讽刺意味的是，拉比·马通多在曼城缺乏机会的原因，部分是由于萨内的存在。

马通多在2019年1月以900万欧元(800万英镑/ 1000万美元)的首期价格签约，他在沙尔克的起步比较慢，但9月他就19岁了，有迹象表明，在大卫·瓦格纳的指导下，他即将在德国爆发。

马通多在卡迪夫城开始他的足球教育，他在2016年被曼城签下，尽管卡迪夫城对他转会的不满意味着他在2017年3月之前都不能代表新俱乐部出场，威尔士球队要求50万英镑的补偿金，尽管他们反对转会的上诉被拒绝。马通多在一群2000年出生的球员中给人留下了深刻的印象，其中包括杰登·桑乔和菲尔·福登。到2017年8月，他已经开始为俱乐部的23岁以下青年队首发，并取得了进球。

与此同时，在训练场上，他也给人留下了深刻的印象，尤其是在他快速穿越场地的时候。在一次内部冲刺测试中，他以2.62秒的成绩跑完了20米，打破了此前由萨内保持的纪录。当这位德国国脚得知马通多的成绩后，他向这位年轻人发起了一对一的挑战，而这位年轻人再次获胜。

“我对自己是速度最快的球员这个事实并不是特别印象深刻。在今天，速度很重要，但并不是一切。”这是马通多最近在德国的一次采访中被问及这一成就时的慎重反应。很多有潜力的足球运动员速度都很快，但只有很少人有足够的天赋在场上利用自己的速度。

毫无疑问，马通多正是具备这样的能力，但在曼城留下印记，可能比目前地球上任何其他俱乐部都要困难。随着萨内、斯特林、马赫雷斯和贝尔纳多·席尔瓦的出场顺位都在他之前，这名在2018年11月上演威尔士国家队首秀的球员决定离开。

“他是一个令人难以置信的快速和年轻的天才，我知道他有多好。”瓜迪奥拉对马通多可能离开的报道做出这样的反应：“这个俱乐部运转得很好。学院里所有的球员，我们都信任他们。如果他们有耐心，那就留下来；如果他们想离开，那就离开。”

马通多下定了决心——他要离开。

他一到沙尔克就立即上演了自己的处子秀，在0-2输给门兴格拉德巴赫的比赛中，他替补出场15分钟。两周后，他在对弗赖堡的比赛中首次首发出场，但随着俱乐部意外地陷入保级漩涡，以及主教练多梅尼科·特德斯科在3月份被解职，这名少年的机会开始变得越来越少。

瓦格纳在夏天的到来给马通多带来了希望，但是季前赛的伤病意味着他将缺席2019-2020赛季的头几个月。一旦适应，他不用等太久就有机会展示他的能力了。

自从今年2月后，他在对阵莱比锡的比赛中首次出现在首发阵容中。许多人都认为莱比锡将会在德甲联赛有机会挑战冠军，但是马通多的闪电般的速度和直接带球给对手带来了防守上的麻烦，他的处子球帮助球队3-1获胜。马通多在德国来得正是时候。

不出所料，考虑到他来自曼城，很多人都期待马通多能像桑乔在多特蒙德的第一个赛季那样带来同样的影响。这位前曼城边锋在威斯特法伦的处子赛季中打进了12球，送出了17次助攻，他的表现帮助他在3月份赢得了够力足球颁发的NxGn全球最佳青年球员奖。

“当我到达德国的时候，杰登发信息给我。”马通多在被问及是否可能追随这位英格兰国脚的脚步时告诉TalkSport：“他给了我一些建议，并向我解释了德国的情况。和他聊天，听听他的经历，感觉很好。”

从那以后，马通多搬到了自己的公寓，此前他和父亲、哥哥一起住在一家酒店的房间里开始了德国的生活。他经常在训练后去上德语课，在他年轻人生中第一次转会之前，萨内也给了他一些建议。

复制桑乔的成就目前并非马通多力所能及的事情，但这并不意味着他不能成为德甲甚至欧洲最好的边锋之一。现在他是沙尔克阵容中的一名常规球员，而沙尔克正在向积分榜的榜首发起挑战，现在终于是他起飞的时候了。