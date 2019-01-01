拉比奥经纪人：和大巴黎续约的传闻绝对是错的
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阿德里安·拉比奥的母亲兼经纪人坚称，拉布特里奥还没有拒绝与巴黎圣日耳曼延长合同的提议，但补充说这位中场球员不会与法国豪门续约。
拉比奥的合同将在6月底到期，他一直与转会去到一些欧洲顶级球队联系在一起。
尤文图斯在签下这名24岁球员的竞争中处于领先地位，但曼联、利物浦和巴塞罗那在最近几个月内都被列为了球员的潜在的目的地。
与此同时，巴黎圣日耳曼前体育总监亨里克离开了俱乐部之后，把莱昂纳多带回了法国首都来代替他。
这名巴西人的回归引发了谣言——拉比奥可能会放弃他离开的决定，签下一份新合同。
然而，他的经纪人维罗妮卡·拉比奥说，她还没有和莱昂纳多讨论过这种可能性，也没有可能发生。
“我想做一个正式的否认，”她说。“我读到了各种传闻。阿德里安和莱昂纳多有过见面。或者我收到了莱昂纳多的续约合同，但我拒绝了续约。”
“这绝对是错误的。我和莱昂纳多之间没有任何接触。”
“他回归之后，我和他通过一次电话，我们互相尊重地打了个招呼。他是个聪明人。没有任何报价，将来也不会有。”
据够力足球了解，尤文图斯已经向拉比奥提供了一份每赛季700万欧元(600万英镑/ 800万美元)的合同，并且有信心签下这名法国国脚。
但是维罗妮卡拒绝证实转会都灵是可能的，并且在交易正式达成之前不会透露他的去向。
“你知道，在足球运动中，我们非常迷信，在什么都没做之前，尽量少说。”
拉比奥在巴黎圣日耳曼的职业生涯中为一线队出场227次，并随队赢得了6次法甲冠军。
然而，他持续不断的合同问题使他在2018-19赛季的各项赛事中只打了20场比赛。