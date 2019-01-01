拉比奥经纪人：和大巴黎续约的传闻绝对是错的

莱昂纳多重返巴黎引发了关于这位中场球员将延长在法国首都逗留时间的传闻，但他的母亲对此予以了正式否认。

阿德里安·拉比奥的母亲兼经纪人坚称，拉布特里奥还没有拒绝与巴黎圣日耳曼延长合同的提议，但补充说这位中场球员不会与法国豪门续约。

拉比奥的合同将在6月底到期，他一直与转会去到一些欧洲顶级球队联系在一起。

尤文图斯在签下这名24岁球员的竞争中处于领先地位，但曼联、利物浦和巴塞罗那在最近几个月内都被列为了球员的潜在的目的地。

与此同时，巴黎圣日耳曼前体育总监亨里克离开了俱乐部之后，把莱昂纳多带回了法国首都来代替他。

这名巴西人的回归引发了谣言——拉比奥可能会放弃他离开的决定，签下一份新合同。

然而，他的经纪人维罗妮卡·拉比奥说，她还没有和莱昂纳多讨论过这种可能性，也没有可能发生。

“我想做一个正式的否认，”她说。“我读到了各种传闻。阿德里安和莱昂纳多有过见面。或者我收到了莱昂纳多的续约合同，但我拒绝了续约。”

“这绝对是错误的。我和莱昂纳多之间没有任何接触。”

“他回归之后，我和他通过一次电话，我们互相尊重地打了个招呼。他是个聪明人。没有任何报价，将来也不会有。”

据够力足球了解，尤文图斯已经向拉比奥提供了一份每赛季700万欧元(600万英镑/ 800万美元)的合同，并且有信心签下这名法国国脚。

但是维罗妮卡拒绝证实转会都灵是可能的，并且在交易正式达成之前不会透露他的去向。

“你知道，在足球运动中，我们非常迷信，在什么都没做之前，尽量少说。”

拉比奥在巴黎圣日耳曼的职业生涯中为一线队出场227次，并随队赢得了6次法甲冠军。

然而，他持续不断的合同问题使他在2018-19赛季的各项赛事中只打了20场比赛。