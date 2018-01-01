拉比奥明夏自由离队 下一站将是巴塞罗那

此前已经被证实不会与巴黎续约的拉比奥已经确认了自己的下一站，那就是西甲豪门巴塞罗那。

根据法国媒体《巴黎人报》的最新报道，即将与巴黎圣日耳曼合同到期的拉比奥已经同意加盟西甲豪门巴塞罗那。

此前巴黎体育总监安特罗·恩里科在面对雅虎体育的采访时曾明确表示拉比奥已经确认自己不会与球队续约并希望在赛季结束后自由转会。

与此同时，这位来自葡萄牙的高管也坦承拉比奥将因自己的决定而承担一些后果，这名根正苗红的PSG青训球员将会无限期被排除出球队首发阵容。

尽管巴黎方面还表态球队并不排除一月份出售拉比奥的可能性，但根据《巴黎人报》的指出，巴萨方面并没有与PSG直接接触，红蓝军团更愿意等到明夏得到这位法国中场，而不是在冬季为球员的6个月合同支付一笔高额费用。

针对这一结果，西班牙方面有消息称在确定拉比奥的加盟后，巴萨方面对阿贾克斯双子星之一弗兰基·德容的需求已降低，他们可能会选择在明夏购入德里赫特一人。这一消息的可能性颇高，因为它与《世界体育报》此前揭露的巴萨无力支付7000万欧元以上的打包费用相吻合。

相反，弗兰基·德容极有可能会在明年6月前往王子公园球场踢球，这位荷兰青年才俊就是巴黎圣日耳曼选择的拉比奥替代者。