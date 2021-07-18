拉斐尔：如果安德森不是那么爱吃麦当劳 他会是世界最佳球员

这位巴西球员认为，自己的同胞因为无法管理好饮食而没有实现潜力。

前曼联球员拉斐尔表示，如果安德森当初可以管理好自己的饮食，那么他将成为世界最佳球员。

2007年夏天，曼联花费2800万英镑从波尔图签下安德森，这位巴西中场成为历史上最成功的一支曼联的一部分。

效力红魔期间，安德森为球队赢得9座冠军，但他从未能够成为主力，而拉斐尔表示这位同胞在频繁受伤期间无法管理好自己的饮食。

《镜报》最近发布了拉斐尔与其孪生兄弟法比奥的自传《阳光小子》的部分内容，拉斐尔在书中提到：“我们会坐在球队大巴上，在高速公路上路过服务区时，安德森会跳起来激动地大喊：‘麦当劳，麦当劳！’”

“这家伙很疯狂，但我爱他。给他一个足球，他就能够自由自在地踢起来。有时候，如果他能得到连续的出场机会，他可以踢得和联赛中的任何球员一样好。”

“不仅如此，但当他踢得好时，全队都踢得好。他受过很多重伤，然后他的饮食问题开始影响到他的状态。”

“他最好的状态出现在他连续踢很多比赛的时候，这不是巧合，因为那时候他不能吃太多。关于安德森，我想说的是——如果他更职业，他本可以成为世界上最好的球员。”

“我是认真的，我不知道他是否曾对任何事情认真过，他就是喜欢那种轻松写意的生活。”

“在某种程度上来说，这也是一种品质。这正是他如此受欢迎的原因，他是曼联最受欢迎的球员之一。”

“但他会吃任何摆在他面前的东西。”

安德森在去年退役，2007年至2015年效力曼联间，他出场181次，打进7球并送出21个助攻。

这位前巴西国脚曾赢得4座英超冠军、1座欧冠冠军、1座联赛杯冠军和1座世俱杯冠军，但弗格森退休后，他迅速就被继任者弃用。