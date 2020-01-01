拉拉纳：无论阵容如何 利物浦总是期待胜利

这位英格兰中场说，无论首发阵容如何，红军相信他们可以击败任何人。

亚当·拉拉纳说利物浦“期望赢得”与埃弗顿的足总杯第三轮德比战，即使派出了一支年轻且相对缺乏经验的球队。

随着比赛对红军的影响越来越大，克洛普决定在与同城对手的比赛中大轮换。柯蒂斯·琼斯的精彩进球帮助他们在安菲尔德1-0取胜。

拉拉纳说他从来没有怀疑过红军大轮换后获胜的能力，这位英格兰国脚在俱乐部的官方网站上说：“这很好，但是我们期待胜利。我们在比赛前就说过，不管我们的阵容如何，我们都是主场作战，我们期待胜利。”

“我认为我们带着这样的心态上场是很重要的，因为安菲尔德是一座堡垒，年轻的小伙子们每天都在我们身边训练，这就是为什么我们的水平这么高，因为在训练中我们给了他们好的比赛，我们让他们保持警觉，我认为这一点在场上表现得很明显。”

“特别是下半场，在前10到15分钟我们站稳了脚跟，即使米利（詹姆斯·米尔纳）受伤下场，我认为亚塞尔（拉鲁奇）绝对是非凡的，他以那样的方式上场。”

“佩德罗（奇里维利亚）是杰出的，哈维（埃利奥特）和柯蒂斯表现出了自信。这要归功于教练对年轻球员的信任，我并不惊讶我们有这样的表现，而且我们赢了。”

利物浦的明日之星已经在本赛季的联赛杯上证明了他们可以在现在发挥重要作用。

拉拉纳希望这种情况能够持续下去，他补充道：“如果他们技术上不是很好，他们就不会为利物浦踢球。”

“我认为他们尽早获得正确的心态是很重要的，通过像这样的比赛，通过每天都在一线队，他们会获得正确的心态和态度。对我来说，就是这样。”

“他们是很好的球员，因为他们已经在为利物浦踢球了，所以我们需要平衡比赛的其他部分，你可以看到他们已经做到了。”