拉拉纳：不担心合同问题 但需要证明自己

这位英格兰国脚经历了一段受伤的艰难时期，他承认他必须证明自己值得在安菲尔德得到新的合同。

亚当·拉拉纳并不担心他在利物浦的合同即将到期，但他承认他必须证明自己值得续约。

拉拉纳意识到，在经历了一段受伤的艰难时期后，他必须用自己的方式来适应新的赛季。

在谈到自己前途未卜时，他对《泰晤士报》说：“担心这个词用错了。当然，你会提前考虑，喜欢在一定程度上规划。我喜欢这里。但我并不担心我的未来。尽我所能地保持健康，尽我所能地努力工作，是我头脑中最重要的事情。剩下的就自己解决了。我感觉快乐。我感到健康和强壮。如果我想成为这个团队的一员，成为欧洲最好的团队的一员，我需要不断地提高和发展，而这正是我在过去两年里发现的困难，因为我没有能够证明这一点。我没能成为一样优秀的球员，我需要变得更好，因为球队变得更好了。我没有入选本赛季首战（对诺维奇）的大名单，这让我吃惊。我没预料到这种事发生。自从我在南安普敦长大以来，我从未经历过这种情况。但这是一个60场比赛的赛季，我回顾过去的几个赛季，我想只要有耐心，坚持不懈，最终我的机会就会到来。如果我身体健康，我肯定会做出很大的贡献。”

拉拉纳承认，他在治疗期间经历了一些黑暗的日子，一系列的健康问题导致他离开了尤尔根·克洛普的球队。

他补充道：“我对医疗团队说，要把我的日程安排得和其他男孩相反，这样我就不用表现得好像在他们面前一切都很好。”

“如果他们早上来训练，我就在下午训练。我觉得我将会在上赛季末回到这里：去踢（欧冠）半决赛和联赛。（但）比赛的轮换已经定好了。这是一个很大的打击。上赛季有很多时候我感到悲伤和愤怒，不是对任何人，只是对现状。我一直在努力为球队做出贡献，为队友提供可靠的帮助，因为当你受伤时，这几乎不是一种软弱的表现，而是你无法从根本上做好你的工作。有时候，我的不安全感是真实存在的。我怎么才能回到球队呢？我觉得自己像是在爬一架没有尽头的梯子。有时我后退了一步，但球队前进了两步。”