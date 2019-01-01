拉扬·切尔基：引发全欧豪门关注的里昂16岁天才

这位攻击手被认为是欧洲大陆最具天赋的年轻球员之一，他已经在法甲一线队完成了自己的处子秀。

法国现在所拥有的神童份额已经可谓是超标了，因此，这个国家对天才球员的感觉可能会是身在福中不知福。

隆重介绍16岁的拉扬·切尔基。

上一次在法甲围绕着一个年轻球员有这样的议论，还是集中在一个叫姆巴佩的人身上。在切尔基身上，里昂似乎发掘出了一名天才球员，他可能很快就会和巴黎圣日耳曼的天才并肩为高卢雄鸡争夺冠军。

他于2003年8月出生在里昂东郊的普西尼昂，7岁时就为圣普里斯特踢球；同样是在这家俱乐部，前里昂队长纳比尔·费基尔在足球生涯中迈出了他的第一步。

进入里昂青训学院后，他在各个年龄组的比赛中一马当先，远胜于同龄的男孩。

切尔基13岁时患上了膝关节骨软骨炎，这是青少年运动员的一种疾病，会在一定程度上阻碍他们的发育。切尔基在13岁时错过了近一年的比赛，但一回到赛场，他没浪费多少时间就再次给所有遇到他的人留下深刻印象。

2018年9月，年仅15岁33天的他成为青年欧冠最年轻的进球球员，帮助球队以4-1战胜曼城，但这个纪录后来被多特蒙德的神童尤索法·穆科科所打破。

两个月后，他在里昂17岁以下青年队对阵欧塞尔的比赛中在5分钟内上演了帽子戏法，而他的实际年龄比该组别年龄年轻2岁。

里昂的青训学院一向人才济济——卡里姆·本泽马、亚历山大·拉卡泽特、哈特姆·本·阿尔法和费基尔都出自于此——但是很少有人能像切尔基那样在他这个年纪有如此大的影响力。

“他是个每时每刻都在发明创造的孩子。他能创造意想不到的东西来吸引每个人：队友、教练、对手、球迷。”在里昂学院执教切尔基的让-巴普蒂斯特·格列瓦在最近的一次采访中说道：“但最让我印象深刻的是他对足球的热爱，他的决心和尽快达到最高水平的意志。”

切尔基职业生涯的下一步是在成年队的处子秀，这是一个令人印象深刻的赛季开始，10月19日，在里昂和第戎0-0战平的第83分钟，切尔基替补上场。

俱乐部主席奥拉斯在安盟球场为这位还长着一张娃娃脸的攻击手起立鼓掌，切尔基替补出场后的表现是鲁迪·加西亚在接受里昂的首场比赛的少数亮点。

“年轻球员没有压力。我独立作出竞技层面的选择。”当被问及让切尔基上场是否是为了取悦里昂球迷的时候，加西亚坚持认为：“里昂的训练中心有着高质量的年轻球员。切尔基可能是青训学院的佼佼者，他上场是因为他是一个有天赋的孩子。我们会一点一点来，但是如果年轻球员能给球队带来一些东西，我不会剥夺自己（选择他们的权利）。”

加西亚在国际比赛日之前，在对阵马赛的关键比赛中让切尔基上场33分钟，这也印证了他的说法。

然而，他最终会踢哪一个位置仍是个谜。

切尔基无论是在锋线上还是在中锋身后充当10号都得心应手，他还没有确定的位置，他在下一阶段的发展很可能会开始在球场上扮演一个特定的角色，而不是像在青年队时那样在各个位置都大杀四方。

他的进球纪录表明他应该尽可能的向前推进，然而他在利用传球化繁为简方面同样高效。

前里昂主帅布鲁诺·热内西奥称他为“外星人”，他在转瞬之间改变比赛的能力堪比本·阿尔法。里昂内部有一种想法，认为切尔基随着职业生涯的发展，他有能力复制另一位学院毕业生本泽马的成功。令人惊讶的是，本泽马现在所效力的皇家马德里并没有和切尔基联系在一起，尽管他已经有很多潜在的追求者。

据报道，曼联、巴塞罗那、尤文图斯、拜仁慕尼黑和阿贾克斯都在关注着切尔基的进步，尽管里昂很快会将他与一份职业合同联系在一起，直到2021-22赛季结束。

如果切尔基继续他现在的路线，那么他将不可避免地跟随本泽马的脚步离开里昂。现在的关键是这个少年要抓住他在法甲的每一个机会。

如果他做到了，那么他很可能成为法国足球的下一个超级明星。