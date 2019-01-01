拉师傅救急抢3分 德赫亚大赞其状态奇佳

红魔前锋拉什福德的终结能力得到了队友德赫亚的认可，而这名锋霸或许能够在接下来的曼市德比中起到关键作用。

周中，前曼联主帅穆里尼奥带领热刺重返老特拉福德，但拉什福德梅开二度，帮助主队2-1击败对手。

德赫亚在这场比赛中并没有过多表现的机会。犀利的进攻再一次为红魔照亮了前进的方向。

西班牙国门在赛后告诉俱乐部官网：“马库斯状态奇佳，他正展现出自己的天赋。”

“他是顶级终结者。他打入两粒进球，甚至本来可以打入更多进球。我们都很开心他可以为我们建功，他是一名超棒的球员。”

这场胜利的确缓解了红魔主帅索尔斯克亚肩上的压力，毕竟红魔此前已经三轮未尝胜绩了。

德赫亚继续说道：“我们需要这3分。”

“我们面对是一支非常优秀的球队，他们的球员实力强劲。而我们也证明即使是出色的对手，我们也有能力战胜他们。”

“我们证明了我们也可以踢得很好，可以打入进球，创造机会，组织防守。这对我们来说真是一场完美的比赛。”

本周六，曼联还将遭遇强敌。他们需要前往伊蒂哈德，与瓜迪奥拉的球队展开曼市德比的较量。

“这对我们来说是一场重大的胜利，让我们看看是否能够保持这样的水平，继续赢球。”

“与曼城的比赛很特别，是德比。期待我们是否能够在那里取得胜利。这是一场艰难的比赛，但如果我们可以打出今晚的风格，我们也是有机会击败对手的。”