拉姆塞在阿森纳没有遗憾 现专注为尤文追逐冠军

这名威尔士中场球员很享受在枪手的时光，因为阿尔塞纳·温格让他觉得自己是球队所需要的，但是现在他很高兴能来到意大利。

阿隆·拉姆塞对于曾效力阿森纳或者在2019年夏天离开球队并不后悔，这位威尔士国脚现在正专注于在尤文图斯追逐“多个冠军”。

这位29岁的球员在合同到期后，于去年夏天以自由球员的身份离开了酋长球场。他在北伦敦度过了11年，参加了369场比赛，他在青少年时期就已经从卡迪夫城加盟阿森纳。

拉姆塞很享受在枪手的时光，也很高兴有机会在传奇的阿尔塞纳·温格手下工作。

他告诉天空体育他是如何结束在北伦敦的生活：“我有一些艰难的决定要做，但我觉得阿尔塞纳和阿森纳花了很大的努力让我融入他们。”

“他们带我和我的家人去了瑞士，当时（2008年）他正在那里报道欧洲杯 。我在那里遇到了他，他把我培养成他所看到的那种球员的计划和愿景让我很兴奋。”

“我没有任何遗憾。他有把年轻球员培养成杰出球员的纪录。”

“这对我来说很重要，我直接进入了一线队的环境，并在早期得到了一个机会来展示我能做什么，即使是在那个年龄。”

“我去那里的时候有很多机会。我每天都在一队踢球和训练，所以对我来说，这是一个正确的决定。”

拉姆塞从一支欧洲豪门加盟到了尤文图斯。尽管他在都灵开始时饱受伤病的困扰，但他决心充分利用这次在意大利的机会。

他补充道：“在阿森纳发生了这样的事情，然后尤文图斯想要签下我。”

“再强调一遍，我觉得他们真的需要我，他们花了很多努力来尝试签下我。我很高兴有机会为这个出色的俱乐部效力。希望我能在这里为赢得更多的冠军做出贡献。”

“当你试图把球队分裂时，技术上会更加复杂。很多球队的防守要深得多，你必须努力突破（防守和中场）。英超联赛有更多的空间，比赛也更开放。在来回追逐的过程中，强度也更高。我对球队的水准、联赛和技术水平印象深刻。我希望有一个成功的赛季。”

拉姆塞本赛季为尤文出场14次，但只在意甲有过4次首发。