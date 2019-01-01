拉姆塞：一听尤文的兴趣 就知道那是唯一目的地

威尔士人不能拒绝为斑马军团效力的机会，他坚定地认为那是他的首选。

尤文图斯的新援拉姆塞相信他已经得到了一个“梦想”的转会，并坚持说，一旦他听说了老妇人对他感兴趣后就对其他俱乐部的出价再也不感兴趣了。

由于双方未能就新合同达成一致，拉姆塞在2018-19赛季末自由转会离开了阿森纳。

据报道尤文已经在一月份和威尔士国脚达成了一份协议，然后在一个月后他们的协议正式生效。

这结束了他与枪手长达11年的联系，但也确保了他能够重返欧洲赛场的顶级比赛，因为意甲冠军尤文拥有明年的冠军联赛资格，不像阿森纳。

从赛季开始就很清楚这将是拉姆齐在酋长球场的最后一个赛季，许多意大利俱乐部都和他联系在一起，但他只想去一个地方。

当他在新闻发布会上被问及是否考虑过另一支意大利球队时，拉姆塞说:“当我知道尤文会选择我的时候，我将会去哪里就再也不是问题了。你不会拒绝那个机会。”

“我很高兴来到这里，希望我能成为一段新的历史的一部分。的确世界上还有其他的俱乐部，但这里才是适合我的俱乐部。”

“当我知道尤文对我感兴趣时，我无法拒绝他们。这是一个伟大的俱乐部，最大的俱乐部之一。能有机会来到这里，为他们踢球，是我在顶级联赛踢球的梦想。”

“来到这里，体验一种不同的生活方式，不同的文化，对我来说也是一个挑战。我会接受它，拥抱它。”

“希望这里一切顺利。我知道这有多难，但我已经做好了准备，我期待着挑战。”

拉姆塞并不是尤文从英超引进的唯一新人，主教练萨里也从斯坦福桥转会到了都灵。

威尔士中场对意大利人很熟悉，他在英格兰唯一一个赛季的表现给人留下了深刻的印象。

“从我上个赛季所看到的，他在切尔西度过了一个非常好的赛季，”拉姆齐说。“他两次进入决赛(EFL杯和欧罗巴联赛)，其中一次夺冠，并在联赛进入前四名。

“这并不容易，所以这绝对是一个成功。希望他能把他的理念带进球队，赢得比赛，踢好足球，这是理想的情况。”

“希望这将是我们能做的事情，然后做得很成功。”