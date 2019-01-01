拉基蒂奇or伊卡尔迪？尤文仍有可能迎来新人

已经完成数笔重要引援的意甲冠军似乎没有打算停下脚步，副主席内德维德并未排除继续引援的可能性。

斑马军团在这个夏天先后得到了自由球员拉姆塞和拉比奥特，又不惜重金签下了年轻的阿贾克斯队长德里赫特。

而属于尤文的夏天并没有结束，巴萨中场拉基蒂奇被传已经进入了尤文的考虑范围，此前在国米备受争议的伊卡尔迪也与意甲冠军联系在一起。

虽然俱乐部副主席内德维德拒绝透露他们物色的具体目标。但他承认，在意大利转会窗关闭前，仍有可能出现新的转会。

内德维德告诉记者：“体育总监帕拉蒂奇已经拥有了一个完美的转会窗，但如果有别的机会出现，我们也会把握住。”

“尤文的历史就是打造胜利，我们在今年也会继续为此努力。这支球队目前反应良好，我们在各个位置上都拥有两名关键球员，我们觉得自己非常强大。”

“我们的信心来源于我们的球员。我相信我们可以成为欧洲最顶级的球队之一，我们的教练将获得必要的时间去提升他的比赛质量。”

不过他们的新帅萨里的确需要一些时间，不久前他才不幸患上肺炎。内德维德也就这位60岁老帅的病情给出了积极的信息，他继续说道：“我带来了萨里的问候，他会在国际比赛日后回归。”

“萨里已经好转了，他是个很努力的人，他希望每天都能够待在球场。”

“主帅的缺席可能会带来一些困难，但我们在过去也经历过类似的情况。”

同时内德维德也谈到了阿根廷国脚伊瓜因在安联竞技场的前景，这位射手上赛季被租借到米兰和切尔西，但本赛季他很有可能在萨里麾下，重新得到青睐。

“伊瓜因是世界最强射手之一。”

“他非常了解萨里，季前表现也很棒，我们很高兴他能够与我们在一起。”