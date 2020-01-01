拉基蒂奇愿和C罗踢球 但重申梅西才是世界最佳

这名克罗地亚中场享受了和阿根廷球星一起踢球的时光，但是他也愿意和C罗一起踢球。

巴塞罗那中场伊万·拉基蒂奇承认他想和尤文图斯超级球星克里斯蒂亚诺·罗纳尔多一起踢球，因为他在诺坎普的未来仍然存在疑问。

拉基蒂奇继续与意甲冠军尤文图斯联系在一起，当被问及他是否愿意与五次金球奖得主C·罗纳尔多一起踢球时，31岁的他告诉Bleacher Report，他对这个前景非常开放。

“我当然愿意。他也是历史上最出色的球员之一。你喜欢看他踢球，他在尤文图斯踢得很好。”

其他球队

拉基蒂奇目前是巴萨队长和六次金球奖得主梅西的队友，他一直称梅西是有史以来最出色的球员。

“和他一起踢球太棒了，他很特别。每个时代都有出色的球员，但我相信他是过去15年来最好的。”

“在我看来，我认为他是最棒的。和他在一起六年是不可思议的。”

拉基蒂奇先前表达了他对主教练埃内斯托·巴尔韦德和他的员工在一月份被解雇时所受到的待遇的不满，他承认他曾考虑离开巴塞罗那。

“这是足球的一部分。”拉基蒂奇说：“你必须明白这一点，并做好准备（离开）。”

“你必须快乐，你必须考虑你的家庭，如果我为巴塞罗那效力，我就快乐。”

克罗地亚球星也被问及内马尔的未来，他承认他会张开双臂欢迎巴西人回到诺坎普。

“首先，我当然希望内马尔在我的球队中，他需要决定什么对他是最好的，因为他是我的好朋友。”他说。

“我想看到他快乐，当然，当他快乐的时候，他就是世界上最好的球员之一。”