拉基蒂奇不考虑离开巴萨：最好的还没来到

这位31岁的球员声称他不想离开加泰罗尼亚，尽管有报道称他和其他俱乐部有联系。

克罗地亚中场球员伊万·拉基蒂奇坚称他并没有考虑离开巴塞罗那，因为关于他未来的谣言仍在继续。

这名31岁的球员将在本赛季结束后进入合同的最后一年，在过去的几个转会窗口里，他已经和欧洲多家俱乐部联系在了一起。

然而，拉基蒂奇说他并没有离开的想法，他想留在巴塞罗那，只要他有上场的时间。

“最重要的问题是我能否在巴塞罗那踢球。”拉基蒂奇说。

“如果我能踢球，我相信巴塞罗那是最适合我的地方。我们将看看会发生什么，但我正准备今年做出尽可能多的贡献。”

“我在这里已经五年半了，在巴塞罗那度过了我人生中最重要的日子。我相信最好的还在后面。”

“我只想着巴塞罗那。当然，在足球比赛中，你必须做好一切准备，但我的想法是留在这里。”

“我很高兴也很自豪能来到这里。很多事情已经发生了，无法改变，但我的目标是在巴塞罗那踢球并且做到这一点。”

“我来训练的时候很开心，笑容已经回来了，我想踢球，我决心尽一切可能赢得俱乐部、教练、队友和球迷的信任。”

在赛季开始的几个月里，拉基蒂奇很少被巴萨主帅巴尔韦德派遣上场，现在他已经作为一名正式的首发球员回到了球队，并且享受着规律的比赛时间。

“改变了什么？我不知道。最近几个月，我在每一次训练和每一场比赛中都竭尽全力。我等待机会，它来了，我想抓住它。”

“我31岁了，这是踢足球最好的年龄，我想踢球。这就是最重要的。”

“没有，[我还没有和巴尔韦德谈过]。没什么好说的，我想一切都清楚了。对我来说，享受足球很重要。”

“我很高兴能在早上进行训练，以最好的方式为比赛做准备。最后，是教练决定谁上场，上场多久。”