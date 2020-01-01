拉基蒂奇不满巴萨转会操作：有些事情我不喜欢

克罗地亚人并没有掩饰他对俱乐部处理他个人情况的方式的失望，但是他说他已经翻篇了，并且很专注。

伊万·拉基蒂奇承认了他对巴塞罗那的不满，尽管克罗地亚人在这个赛季成为了边缘球员，但他仍然在一月的转会窗口后留队。

这位31岁的球员周日在西甲2-1战胜莱万特的比赛中踢了90分钟，这是本赛季他到目前为止的第8场联赛首发。

在最近的转会窗口中，拉基蒂奇曾与曼联和尤文图斯联系在一起，但最终他还是留在了巴萨。

其他球队

在战胜莱万特后的采访中，拉基蒂奇暗示他对自己过去六个月在俱乐部的处境感到不满，但他表示他已经接受了巴萨高层的决定。

“有几件事我不喜欢。”拉基蒂奇说：“我说得很清楚。”

“我们知道有些人会做出决定，但在这里，我们不会笑，也不会享受，最终对俱乐部来说最好的事情必须是好的。我们必须接受，而不是去理解一些事情。”

尽管本赛季大部分时间都被排除在首发阵容之外，拉基蒂奇还是对自己在对阵莱万特的比赛中成为首发十一人表示了感谢。

克罗地亚国脚渴望从转会中走出来，并在余下的赛季中为俱乐部做出贡献。

“现在不是谈论的时候。”他说：“我很高兴今天能上场，每个人都知道这一点，你不必再打开局面了。”

“一切都已经发生了，我必须翻过这一页，不要想太多。你必须以最好的方式工作，因为这个赛季的关键时刻就要到来了。

“我希望我的队友、技术人员和球迷们能信任我。”