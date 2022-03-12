“拉卡泽特能让身边的人表现更好”——阿森纳到底要如何取代这位无私的前锋？

阿森纳将在今年夏天改造他们的前锋线，这不是什么秘密。

随着奥巴梅扬的离开，以及拉卡泽特进入合同的最后六个月，在本赛季结束时，阿森纳锋线将进行一次洗牌。

阿尔特塔将转向新的球员，至少有两名攻击手将来到阿森纳，以更新球队的阵容。

这是阿尔特塔领导下的阿森纳重建的下一步，也可以说是枪手阵容大修的最重要部分。

阿尔特塔和技术总监埃杜通过去年夏天的签约证明，当涉及到识别和确保人才时，他们可以把事情做对。

六名新来的球员在本赛季都产生了影响，并改善了球队，但阿尔特塔知道即将到来的转会窗口是非常重要的。

"现在是我们必须进入一个不同水平的时刻，"他在上周末对沃特福德的胜利之前说道。

"我们已经能够让球队的平衡处于一个更好的状态，现在是提高质量的时刻了。"

在过去两年中，阿森纳在几个方面的缺点已经得到解决。

然而，有一个位置还没有被触及。事实上，阿尔特塔在2019年12月取代埃梅里成为主教练至今，还没有签下一名攻击手。

今年夏天，这种情况将有所改变，重点是为拉卡泽特和最近离开的奥巴梅扬寻找替代者。

虽然阿尔特塔坚持认为前者仍有机会留在酋长球场，但预计他将在目前的合同到期后转会。

即使他签署了续约合同，这位30岁的球员也会发现自己的出场顺位排在阿森纳夏季转会窗口引进的任何一名前锋后面。

但你如何取代拉卡泽特？

批评者会指出他本赛季只打进了三个英超进球，但这并不能正确说明他对阿尔特塔这支充满活力的年轻球队的重要性。

虽然萨卡、史密斯-罗、马丁内利和厄德高用各自出色的表现抢占头条，但拉卡泽特被证明是将阿森纳的新“神奇四侠”凝聚在一起的粘合剂。

自从奥巴梅扬被驱逐出一线队后，拉卡泽特就承担起了额外的责任，他的无私和工作态度让阿森纳的年轻攻击手在他身边蓬勃发展。

自从在古迪逊公园输给埃弗顿后，阿森纳已经从潜在的30个英超积分中拿到了25个积分，同期没有其他球队能拿到更多。

虽然拉卡泽特在这一过程中可能只进了一个球——对诺维奇的点球，但他在过去10场比赛中创造的进球数（7个）比任何其他球员都多，他最近的两次助攻是在周日对沃特福德的比赛中。

"拉卡泽特知道我的动作和我的位置，"萨卡在比赛中破门后说道。"和他一起踢球真是太有趣了。"

自从阿尔特塔决定使用拉卡泽特作为他的支点前锋以来，阿森纳确实已经转变为一支很有进攻力的队伍。

在奥巴梅扬最后一次出场前，枪手平均每场比赛只进1.2球。而自从奥巴梅扬被罢黜后，在拉卡泽特担任中锋的情况下，阿森纳平均每场进2.3球。

他们还有更多的场均射门（17.8次，之前14.0次）、射正（5.7次，之前4.8次），以及更多在对方禁区内触球（34.4次，场均23.1次）。

控球率从49.1%上升到55.6%，最重要的是，他们现在平均每场比赛得到2.5个积分，而此前只有1.5分。

显然，这种改变不止是拉卡泽特一个人的贡献，但他持球并为萨卡、马丁内利、史密斯-罗和厄德高等人创造机会的能力是一个主要因素。

"拉卡泽特让他周围的人变得更好，"阿尔特塔在谈到他的队长时说道。"他对比赛的理解非常透彻，他是一个非常聪明的球员，他的工作态度是惊人的。”

至关重要的是，无论谁在夏窗来到酋长球场，都要有类似拉卡泽特的这种做球能力，这样阿森纳才能继续从他们令人兴奋的攻击型中场球员中得到最好的表现。

皇家社会前锋亚历山大-伊萨克是阿森纳欣赏的球员，埃弗顿的勒温也是如此。此外，阿森纳对乔纳森-戴维也有长期的兴趣，他看起来肯定会在夏天离开里尔。

这三个人都符合阿尔特塔所寻求的条件：他们都是年轻、有机动性的前锋，能很好地与其他人产生联动。

很明显，阿森纳的下一个9号必须做得更多，而不仅仅是进球。

阿尔特塔现在有一些欧洲最出色的年轻进攻人才可以利用，找到合适的人将他们串联在一起，对于确保阿森纳的持续进步至关重要。