拉卡泽特友谊赛脚踝受伤下场 引起阿森纳警惕

法国国脚在友谊赛刚开始的五分钟就扭伤了脚踝，在没能缓和伤势的情况下被奈尔森换下。

拉卡泽特在阿森纳与里昂的酋长杯比赛开场仅12分钟就一瘸一瘸地离开了球场，这给酋长球场敲响了警钟。

拉卡泽特在对阵前东家的比赛中脚踝受伤，他试图克服伤痛，但还是感到不适，被年轻的边锋奈尔森换下。

枪手与纽卡斯尔的英超首场比赛还有两周就要开始了，埃梅里祈祷这名前锋的伤势不要太严重。

这位28岁的前锋没有脚踝受伤的历史，所以枪手球迷至少应该相信这不是一个反复出现的问题。

他在2017-18赛季因膝伤缺阵6周，但在去年的49场比赛中打入19粒进球，并有13次助攻。

他和奥巴梅扬在场上和场下不断发展的关系是阿森纳在这个艰难的赛季中少有的亮点之一，如果球队这次想要有所改善，他将是关键。

拥有包括奥巴梅扬在内的锋线三巨头，以及可能创下俱乐部转会纪录的尼古拉斯·佩佩的前景对俱乐部来说是令人兴奋的。

埃梅里还有两场季前赛要为他的球队的新赛季做准备，与亚眠和巴塞罗那的比赛肯定会带来截然不同的挑战。

阿森纳将在联赛首个周日开始他们的英超联赛——客场挑战斯蒂夫·布鲁斯的纽卡，这场比赛很可能会勾起人们对2011年2月那场著名的4-4平局的回忆。

两支球队在8月9日转会截止日期之后的阵容可能会有很大的不同。

阿森纳仍然在追求凯尔特人的边后卫基兰·蒂尔尼，而纽卡斯尔在经历了一个令人失望的夏天之后，也有望签下一些球员。

他们创纪录新签下的约林顿希望他的联赛处子秀不会像他在季前赛中第一次穿黑白球衣那样令人难忘。

这名巴西前锋赢得了一个点球——但米格尔·阿尔米隆的点球被扑出——然后他在球场另一端又送给对方一粒点球，使得普雷斯顿在周六2:1获胜。