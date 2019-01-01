拉卡泽特伤缺 奈尔森补上 年轻人的机会来了

在法国国脚拉卡泽特因伤缺阵一个月后，这名枪手的年轻人可能会在对沃特福德的比赛中迎来第三次首发。

拉卡泽特自季前赛以来一直在护理的脚踝受伤，直到下个月才会复出，这一消息无疑对阿森纳是一个打击。

拉卡泽特可能不像其出色的队友奥巴梅扬那样高产，但这位法国前锋无疑是两人中更重要的一个，仅仅因为他给球队带来的那些影响力。

上赛季他是枪手的年度最佳球员，尽管奥巴梅扬以英超金靴奖和31粒进球结束了整个赛季。

甚至夏天从皇家马德里签下的塞瓦略斯也被留下了深刻的印象。

这名中场说：“拉卡泽特是我们最好的球员，他能全面理解比赛，如果他百分百健康，他能给我们贡献很多东西。”

因此，阿森纳将在10月的某个时候失去他们这位前锋，这是一个巨大的打击，尤其是当你考虑到他们将在9月30日做客老特拉福德。

但一个人的失望是另一个人的机会，现在机会来了。

从10月6日伯恩茅斯做客酋长球场起，至国家队比赛日，枪手在各项赛事中共有7场比赛，拉卡泽特很可能会错过所有的比赛。

这应该是奈尔森一个真正的机会，让他在一线队留下自己的印记。

这位边锋在英超联赛的头两场比赛中帮助阿森纳客场战胜纽卡斯尔，然后在主场战胜伯恩利。

但是他在对阵伯恩利的比赛中场休息时被佩佩换下，此后就再也没有出现在首发阵容中——佩佩在对阵利物浦和热刺的比赛中首发。

奈尔森承认：“对伯恩利的比赛我打得很挣扎，因为他们身体很强壮，我想我被对方都断球好几次了。”

“足球就是这样:你会踢一些好的比赛，也会踢出一些不好的比赛，但最重要的是你卷土重来，重新开始，下周你就可以准备再次战斗了。”

拉卡泽特的受伤意味着奈尔森的机会可能很快就会到来，这可能出现在周日对沃特福德的比赛中。

在这场比赛中，人们期望埃梅里将再次派出佩佩、拉卡泽特和奥巴梅扬组成锋线，而塞瓦略斯则有可能出现在他们身后。

如果西班牙人坚持这一计划，那么奈尔森将取代拉卡泽特出现锋线的左边，奥巴梅杨将作为中锋。

即使埃梅里在对阵沃特福德的比赛中选择一个稍微保守的战术,正如他个月在安菲尔德只在锋线派出奥巴梅扬和佩佩两人一样。在未来的几周，阿森纳接下来的6场比赛有4场是主场作战，奈尔森仍有机会。

如果姆希塔良没有在转会窗口结束时被交易到罗马，那么这位亚美尼亚国脚就有可能在埃梅里喜欢的4-2-3-1阵型中顶替拉卡泽特成为锋线杀手。

但是阿森纳决定在这个赛季给年轻人一个机会，奈尔森将可能从这个机会中获益。

埃梅里说：“对于年轻球员，我们需要帮助他们实现目标，在场上帮助我们，他们和我们一起踢球，有时和我们一起训练，我们对他们在球队中的表现有很高的期望。”

“一些球员离开的原因是为了给这些年轻球员留下空间。”

对于奈尔森来说，这将是一个重要的赛季，他在去年被租借到霍芬海姆期间给人留下了深刻的印象，但是从德国回来后仍然被问到一些关于他性格的问题。

在美国的季前赛之旅中，他瞬间引起了人们的注意，并通过出色表现为自己在对阵纽卡斯尔的首发阵容中赢得了一席之地。

尽管他在国际比赛日之前失去了主力位置，但他相信自己很快就会得到另一个机会。

他说：“我想这可能是我的机会，我需要继续努力训练，从教练和球员那里接收所有的信息。如果我能做到这一点，我将在这个赛季有一个非常大的成功。”

由于拉卡泽特的不幸受伤，现在机会来了，奈尔森有机会证明他可以在这个级别的比赛发挥重要作用。

这是他在英超还没有做到的。他的天赋毋庸置疑，但在其5次英超联赛出场中，他还没有进球或助攻。

如果他想留在埃梅里的战术体系中，那就必须有所改变，没有比周日在维卡拉路球场更好的地方了。