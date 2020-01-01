拉伊奥拉：除尤文外还有其他球队有意博格巴

著名足球经纪人拉伊奥拉暗示，他的客户有可能在夏天迎来一桩重磅转会。

世界杯冠军得主的未来是否仍在老特拉福德？这个问题在过去一段时间内，已经引起了外界的反复猜测。

皇马主帅齐达内之前就已经向博格巴表达过喜爱之情，博格巴曾经效力了四年之久的尤文图斯，也愿意向自己的这位旧将敞开回归的大门。

博格巴的经纪人拉伊奥拉并不否认自己已经与感兴趣的俱乐部进行过接触，他相信博格巴应该走向比曼联更大的舞台。毕竟目前仅排在联赛第8位的红魔，仍然需要为下赛季的欧冠席位好好努力。

其他球队

不过法国国脚也没能为本赛季状态挣扎的曼联提供太多的帮助。尽管他怀有雄心壮志，但伤病将他强行留在了场边。

拉伊奥拉告诉《都灵体育报》：“他始终保持微笑，但显然，一位顶级球员不应该去既无法挑战英超冠军也不能追逐欧冠冠军的曼联。”

“我必须要说，博格巴渴望保持在最高水平。”

“而首先，博格巴会全力以赴。然后我们再看看赛季末他是应该留下还是离开。”

“我与内德维德和尤文聊过很多，包括博格巴以及其他球员，这对一家豪门来说最恰当不过的做法。”

“你需要获取信息，看情况行事，再加上一点点假设和梦想……”

“除了尤文，还有其他一些俱乐部也对保罗（博格巴）有兴趣。但现在，他仍就是曼联球员。”

“在转会市场上没什么是不可能的。这点早已经被尤文，大巴黎，皇马证明过。把不可能变为可能也是转会交易的一部分。”

本赛季至今，博格巴仅有8次出场，他与曼联的合同会在2021年到期。