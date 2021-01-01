拉伊奥拉：我的话没造成麻烦 不会再说博格巴的未来

这位经纪人大鳄否认自己关于博格巴言论影响到了自己的客户与曼联。

米诺·拉伊奥拉表示，当他宣布保罗·博格巴在曼联的日子“结束了”时，实际上他并不想给博格巴制造任何麻烦。

这名经纪人在12月暗示这位法国国脚将很快结束红魔生涯，这一消息一时引发了舆论的大爆炸。

拉伊奥拉否认他的言论对他的客户和索尔斯克亚的球队产生了任何影响。

“我只是表达了我的观点，我不想引发任何问题，”莱奥拉告诉BBC体育。“我不认为这破坏了任何人或者球队的稳定，因为曼联拥有一个梦幻般的赛季，他们甚至在一段时间内排名联赛第一。”

“你认为像保罗·博格巴或者索尔斯克亚这样的大将会被米诺·拉伊奥拉的话动摇吗?来吧,请告诉我你的观点。我不会再提这件事了。这让生活有点无聊，但事实就是如此。”

他补充道:“每当我说出我的观点时，英格兰的每个人都会变得疯狂，我要么是最差的经纪人，要么是最好的经纪人，而俱乐部受到了来自公众和记者的压力，所以我学会了不要过多谈论这件事。”

博格巴在英格兰的大部分时间里，媒体都在猜测他的未来，有报道将他与回归尤文图斯和加盟皇家马德里联系在一起。拉伊奥拉甚至在12月说过这位中场球员可能会回到都灵城。

这位27岁的球员在老特拉福德的合同将在2022年夏天到期，他去年曾表示自己正在经历职业生涯最困难的时期，但是他在一月份坚持表示，他很“享受”在曼联的生活。

与此同时，曼联主帅索尔斯克亚在这个月曾强调博格巴目前很高兴，但是他也表示自己无法对这位球星在俱乐部的未来做出决定。

博格巴是曼联本赛季的关键球员，在所有比赛中出场28次，打进4球。他在11月因伤缺席了几周时间，并且因腿筋问题缺席了球队最近的四场比赛。