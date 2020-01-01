拉伊奥拉：德里赫特像油轮 上轨道后将不可阻挡

这位经纪人还将德里赫特比作《权力的游戏》中的守夜人。

米诺·拉伊奥拉支持马泰斯·德里赫特在尤文图斯来证明那些怀疑者是错误的，他说这名后卫“就像一艘油轮”。

荷兰人在夏天从阿贾克斯转会到意甲后，已经花了一段时间来适应意甲的生活，他在20岁生日前不久以7500万欧元的价格转会。

经纪人拉伊奥拉很乐意指出在如此年轻的年龄做出如此大的进步所面临的挑战，但他对德里赫特作为后卫的巨大潜力没有任何怀疑。

其他球队

“马泰斯正在变得像守夜人一样，你可以在你眼前看到他的成长。”他告诉《Sport Voetbal》杂志：“我听说他在尤文图斯很挣扎，但我只是看到马泰斯在成长。”

“这是他第一次来到一个有着不同文化的顶级外国俱乐部。他只习惯了阿贾克斯的文化。”

“马泰斯就像一艘油轮，你不能指望他突然转弯90度。他稳步前进。但是，一旦他在航线上，他就无法被阻止。”

到目前为止，德里赫特已经参加了尤文本赛季22场意甲比赛中的17场，并在周日3-0战胜佛罗伦萨的比赛中打进了他的第二个进球。

在最近几个月里，他并不是唯一一个给拉伊奥拉带来丰厚收入的潜力新星。

这位意大利出生的经纪人在去年12月帮助埃尔林·哈兰德从萨尔茨堡转会到多特蒙德。到目前为止，哈兰德在四场比赛中打入8球，进球率达到惊人的22分钟一球。

考虑到这笔交易，拉伊奥拉没有心情谦虚。

“我不想自大，但我认为是我创造了这个转会市场。”他说：“足球已经成为一种表演，一种娱乐。在我活跃的25年里，我发明了足球市场。”

“从那时起，它就成为了一个巨大的产业，我从不闭口，总是为我的球员说话，这给了它色彩。”

拉伊奥拉的其他客户包括AC米兰球星兹拉坦·伊布拉希莫维奇和曼联中场保罗·博格巴。