拉伊奥拉：在操作博格巴转会离开曼联的过程中

法国国脚最近几周一直是转会传闻的对象，他的经纪人更是火上浇油。

拉伊奥拉透露，他正在确保保罗·博格巴今夏离开曼联的“过程中”。

自夏季转会窗口开启以来，博格巴一直是转会传闻的对象，据报道，他是前俱乐部尤文图斯和皇家马德里的目标。

这位26岁的球员是红魔上赛季所有比赛的最佳射手，在索尔斯克亚令人失望的赛季中，他作为中场球员攻入了16球。

这位法国国脚将目光放在了今夏离开老特拉福德的转会上，而就在两天之后，老特拉福德将迎来澳大利亚的季前热身赛。

在接受《泰晤士报》采访时，拉伊奥拉说：“从教练到老板，俱乐部里的每个人都知道保罗的愿望。”

“每个人都知道保罗愿意去到新的地方。我们正在操作过程中。每个人都知道保罗的感受。”

尽管红魔赛季前的澳大利亚之旅即将到来，但拉伊奥拉并不确定这位中场球员是否会加入他的队友。

“我什么也不能告诉你。每过一天都不一样。”他补充道。

博格巴在2016年8月以8900万英镑(1.11亿美元)的身价从尤文图斯转会至英超，成为了足球运动员转会上的世界纪录保持者。

他在老特拉福德享受了他职业生涯中得分最高的一个赛季，在2018/19赛季，他比前一个赛季多进了10个球，比他在俱乐部的首秀赛季多进了7个球。

在尤文图斯，博格巴在都灵的最后两个赛季的进球达到两位数，此外都各有10次助攻。

然而，自从回到他青年时期效力的俱乐部后，这位26岁的球员无论他的表现如何，都毫不费力地就登上了报纸头条。

今天早些时候，关于博格巴将离开的传闻又有了新的消息，因为在主教练索尔斯克亚给他放了假之后，博格巴没有回到曼联的训练基地与球队会合。

他与俱乐部的合同将于2021年到期，他本人也在6月份承认，“这可能是一个迎接新挑战的好时机。”