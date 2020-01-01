拉伊奥拉：博格巴不是我的财产 也不是索尔斯克亚的

博格巴的经纪人回击了红魔主帅，因为他声称这名法国中场球员属于曼联。

保罗·博格巴的经纪人米诺·拉伊奥拉对曼联主教练索尔斯克亚关于这位中场球员属于俱乐部的言论进行了回击。

由于脚伤，博格巴自去年12月底以来一直无法参加比赛，本赛季他在英超联赛的出场次数只有7次。

他在老特拉福德的挣扎引起了人们对他可能会离开的猜测，而上周他暗示法国球星可能在赛季结束后回到尤文图斯，更是火上浇油。

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索尔斯克亚回应了拉伊奥拉的声明，他说红魔掌控着博格巴的未来，他告诉记者：“我还没有和米诺谈过，这是肯定的。不，我没有坐下来让保罗告诉米诺他应该说什么。

“保罗是我们的球员，而不是米诺的。”

周一晚上，拉伊奥拉在Instagram上对索尔斯克亚进行了嘲讽，提醒他这位法国球星是他自己的人。

“保罗不是我的，当然也不是索尔斯克亚的财产，保罗是保罗·博格巴的。”拉伊奥拉写道：“你不可能在英国或其他任何地方拥有一个人很长时间。我希望索尔斯克亚不想暗示保罗是他的囚犯。”

“但是在索尔斯克亚对我所说的事情发表评论之前，他应该更好地了解他所说的内容。我是一个自由的公民，可以思考和表达我的思想。直到现在，我可能对他太好了。索尔斯克亚应该记住夏天对保罗说过的话。”

“我认为索尔斯克亚可能因为不同的原因而感到沮丧，现在正在混淆一些问题。我认为索尔斯克亚还有其他事情要担心。至少如果我是他的话，我会这么做的。”

博格巴一直与离开老特拉福德联系在一起。这名26岁的球员去年夏天表示他想离开俱乐部，而皇家马德里和尤文图斯都是他的长期追逐者。

这名中场球员的合同将于2021年夏天到期。