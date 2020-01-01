拉伊奥拉：博格巴不介意欧洲杯后回到尤文图斯

法国人很有可能回到意甲，并且可能会在夏天尝试转会。

曼联球星保罗·博格巴的经纪人米诺·拉伊奥拉表示，博格巴“不介意”下赛季回到尤文图斯。

2016年，博格巴以当时世界纪录的转会费从尤文图斯回到了红魔，他一直在难以恢复他在意大利时的状态并证明自己的身价。

博格巴目前在老特拉福德的合同到下赛季结束，关于法国人的未来的猜测仍在继续，拉伊奥拉承认回到尤文图斯是博格巴的选项之一。

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“意大利就像保罗的家。他不会介意回到尤文，但是我们将会看到欧洲杯之后会发生什么。保罗想踢出最好的水平，但如果曼联陷入困境，他无法逃脱。”

博格巴和拉伊奥拉在去年的季前赛中都宣称他已经准备好迎接新的挑战，因为他与皇家马德里的关系非常密切。

据报道，红魔希望买家为这名世界杯冠军球员支付1.5亿英镑的转会费。

瓦伦西亚中场孔多比亚相信，他的前队友博格巴在复出后将给球迷们带来惊喜。

“我不担心保罗。”孔多比亚告诉够力足球：“他已经证明，他是一个优秀的球员，他知道如何做优秀的事情。”

“我们知道足球；一旦你不在球场上，或者你受伤了，或者你的常规动作中断了，人们就会自动开始忘记你。”

“足球一直都是一样的，但我很了解他，无论是在足球方面，还是在人的层面上，他都是一个永远都很出色的人。”

“他总是能给观众带来惊喜，因为他有坚强的性格和强大的精神力量。他什么都有。”