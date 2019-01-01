拉伊奥拉再成米兰恩人！洛萨诺争夺战输赢全在他

恰尔汗奥卢持续表现不佳，米兰已一定决心在边路进行补强，他们将依靠经纪人大鳄拉伊奥拉来引进他旗下的明星球员洛萨诺。

根据意大利知名足球类网站Calciomercato.com的最新报道，在面临众多豪门的激烈竞争的情况下，AC米兰依旧没有放弃引进埃因霍温边锋伊尔文·洛萨诺的计划，红黑军团新金主埃利奥特对冲基金决心于今夏在这位边路爆点型球员身上投入超过4000万欧元的费用。

尽管年仅23周岁，洛萨诺却已成为了世界杯常客墨西哥国家队与荷甲霸主埃因霍温的双料进攻核心。截至目前，他已经在20场荷甲联赛中斩获13球6助攻，极有可能超越自己上赛季创造的29场联赛17球壮举。

优秀的球员永远不乏追求者，除了AC米兰，包括巴萨、马竞、曼联、阿森纳、热刺、国米、罗马以及那不勒斯在内的诸多传统豪强也对他表现出了浓厚兴趣。尤其是那不勒斯，他们的“大嘴巴”主席德劳伦蒂斯不止一次在媒体面前流露出对这位年轻人的欣赏，一贯吝啬的他甚至愿意为此掏出2500-3000万欧元。

除了那不勒斯，米兰最大的竞争对手还有巴塞罗那，这家足坛顶级豪门在从荷甲“撬走”弗兰基·德容之后，还打算将德里赫特与洛萨诺招入麾下。与此同时，洛萨诺本人也在之前接受够力足球的独家专访时表达了对诺坎普头牌梅西的崇拜与对红蓝军团的喜爱。要知道，球员的个人意愿往往会在转会过程中起到最关键的作用。

当然，作为一家志在重回巅峰的传统豪门，AC米兰在这场争夺战中也有着自己的优势。在埃利奥特从李哥手中接手俱乐部后，阔别已久的莱昂纳多重新回到了圣西罗球场，接替了前任米拉贝利的足球总监职位。正是凭借莱昂纳多与洛萨诺经纪人拉伊奥拉的甚笃私交，AC米兰才能在这场争夺战中占据一席之地。若干年前，二人曾在伊布等人的转会过程中结下了极为深厚的革命友谊。除了洛萨诺的转会，双方还将在近期讨论多纳鲁马的续约问题，这位意大利国门在最近的比赛中高接抵挡，是米兰后防线上的一堵叹息之墙。

在高价引进帕奎塔和皮亚特克后，AC米兰似乎找回了上赛季加图索刚刚接手球队时的爆棚状态，自一月份开始，他们在各项赛事的6场较量中未尝一败，即使是面对如狼似虎的苦主那不勒斯与罗马，也没落于下风，甚至还在意大利杯的比赛中以2球“羞辱”了前主帅安切洛蒂。

更让米兰高层欣喜的是，在上轮对阵卡利亚里的联赛中，两位冬窗引进的新援成为了绝对主角，他们的两粒进球彻底杀死了“岛民”，让球队重夺联赛第四位置。尤其是皮亚特克，在转会后的4场比赛中，他已经为新东家贡献了4粒进球。与波兰神锋相比，帕奎塔的表现也只是略逊一筹而已，这位巴西新晋国脚为米兰带来了长期缺乏的中场创造力。正如米兰传奇加利亚尼所言，这两位球员的搭配甚至让他想到了红黑军团历史上的经典组合——“核弹头”舍甫琴科携手“上帝之子”卡卡的样子。

高投入的高回报似乎让AC米兰管理层在一定程度上看清了俱乐部的未来道路，这也是他们在困境中死死咬定洛萨诺的根本原因之一。

如果米兰真的在赛季末占据了联赛前四的位置，在今夏对球队进行全面升级将势在必行，引进洛萨诺就是其中的关键一环。

球场上的洛萨诺技术细腻而全面，尽管左脚技术稍逊，但却依旧在左右边锋两个位置都贡献了顶级表现。与此同时，他还拥有着奇快无比的速度，出众的大局观出众以及顺足传中与逆足内切爆射的能力。不客气的说，有了他，米兰99%能够彻底摆脱左路锋无力的问题，这也意味着，恰尔汗卢奥的红黑生涯或将就此结束。

不过有着德佩、扬森、克拉森和贾汉巴赫什等人的前车之鉴，从德甲引进偏攻击型球员让不少人都怀有疑虑，要知道近些年荷甲衰落严重，一些亮眼的数据根本无法说明球员的真正实力。另一方面，尽管已经修复了与拉伊奥拉的关系，但这位臭名昭著的足坛“吸血鬼”，势必要从这笔转会中狠宰一笔，而被欧足联盯上的AC米兰可能会因此陷入更困难的境地。

除了洛萨诺，其实AC米兰还有着其他替代目标，埃弗顿边锋理查利森、球队旧将德乌洛费乌、尼斯过人王圣马克西曼以及荷兰超新星贝尔温等人。