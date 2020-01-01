拉伊奥拉：不会把球员送去曼联 他们能毁了球王
博格巴的经纪人拉伊奥拉对曼联进行了攻击，并坚称他不会再在俱乐部目前的状态下送上新的球员去签约。
此外，出生于意大利的拉伊奥拉认为，这位世界杯冠军需要一家有明确“体育项目”的俱乐部，这突出了博格巴的前俱乐部尤文图斯。
这位曼联中场在2016年再次回到了曼彻斯特，完成了价值8900万英镑(1.18亿美元)的从尤文到老特拉福德的转会。
在帮助斑马军团在意大利连续四次夺得意甲冠军后，人们对博格巴寄予了厚望，但自从回到英超后，他在专家和支持者中呈现出了一种分裂的性格。
这名26岁的球员一直在一个稳定性方面显得很挣扎，此外，他的态度和健康状况令人担忧。
博格巴已经为曼联在各项赛事中出场143次，在回到老特拉福德的第一个赛季中，他在球队夺得联赛杯和欧联杯的过程中发挥了关键作用。
然而，这位法国国脚最终还是没能给红魔带来转机，红魔仍在努力重建他们在英格兰足球中的精英地位。
博格巴已与计划在2020年离开曼彻斯特的传闻联系在了一起，皇家马德里希望引进他，而据报道尤文图斯也希望将他带回安联球场。
拉伊奥拉对曼联对待博格巴的方式并不满意，他说他不会鼓励他的任何客户去老特拉福德。
“他和弗格森争论过。保罗是唯一一个对他说不的人，这一点上他从来没有翻篇，而且还拿我出气。但是现在博格巴的问题在于曼彻斯特：这是一家脱离现实的俱乐部，没有体育项目。”
“今天我不会再带任何球员去那里，他们甚至会毁了马拉多纳，贝利和马尔蒂尼。保罗需要一支球队和一个社会，就像以前在尤文一样。”
曼联老板索尔斯克亚表示，他希望博格巴能在元旦前往酋长球场参加与阿森纳比赛，但是人们没有在周二下午看到他出现在球员之中。
12月22日，博格巴因脚踝受伤休战两个月后重返赛场，在对阵沃特福德的比赛中替补上场。
法国人在节礼日4-1战胜纽卡斯尔的比赛的下半场出场，但是在两天后红魔2-0战胜伯恩利的比赛中被排除在阵容之外。
拉伊奥拉已经表示博格巴不会在一月份离开老特拉福德，但是他表示博格巴需要参与联赛冠军和和下赛季的冠军联赛的竞争。