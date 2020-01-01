拉伊奥拉：不会把球员送去曼联 他们能毁了球王

博格巴的经纪人因为他们对待法国人的态度问题对索尔斯克亚的球队发起了攻击。

博格巴的经纪人拉伊奥拉对曼联进行了攻击，并坚称他不会再在俱乐部目前的状态下送上新的球员去签约。

此外，出生于意大利的拉伊奥拉认为，这位世界杯冠军需要一家有明确“体育项目”的俱乐部，这突出了博格巴的前俱乐部尤文图斯。

这位曼联中场在2016年再次回到了曼彻斯特，完成了价值8900万英镑(1.18亿美元)的从尤文到老特拉福德的转会。

在帮助斑马军团在意大利连续四次夺得意甲冠军后，人们对博格巴寄予了厚望，但自从回到英超后，他在专家和支持者中呈现出了一种分裂的性格。

这名26岁的球员一直在一个稳定性方面显得很挣扎，此外，他的态度和健康状况令人担忧。

博格巴已经为曼联在各项赛事中出场143次，在回到老特拉福德的第一个赛季中，他在球队夺得联赛杯和欧联杯的过程中发挥了关键作用。

然而，这位法国国脚最终还是没能给红魔带来转机，红魔仍在努力重建他们在英格兰足球中的精英地位。

博格巴已与计划在2020年离开曼彻斯特的传闻联系在了一起，皇家马德里希望引进他，而据报道尤文图斯也希望将他带回安联球场。

拉伊奥拉对曼联对待博格巴的方式并不满意，他说他不会鼓励他的任何客户去老特拉福德。

“他和弗格森争论过。保罗是唯一一个对他说不的人，这一点上他从来没有翻篇，而且还拿我出气。但是现在博格巴的问题在于曼彻斯特：这是一家脱离现实的俱乐部，没有体育项目。”

“今天我不会再带任何球员去那里，他们甚至会毁了马拉多纳，贝利和马尔蒂尼。保罗需要一支球队和一个社会，就像以前在尤文一样。”

曼联老板索尔斯克亚表示，他希望博格巴能在元旦前往酋长球场参加与阿森纳比赛，但是人们没有在周二下午看到他出现在球员之中。

12月22日，博格巴因脚踝受伤休战两个月后重返赛场，在对阵沃特福德的比赛中替补上场。

法国人在节礼日4-1战胜纽卡斯尔的比赛的下半场出场，但是在两天后红魔2-0战胜伯恩利的比赛中被排除在阵容之外。

拉伊奥拉已经表示博格巴不会在一月份离开老特拉福德，但是他表示博格巴需要参与联赛冠军和和下赛季的冠军联赛的竞争。