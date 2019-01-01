拉什福德英超里程碑 队史第二年轻的百场联赛

英格兰国脚在周日为红魔踢了第100场联赛，几乎和吉格斯一样快地达到了这一里程碑。

马库斯·拉什福德成为曼联历史上在英超联赛中出场100次的第二年轻球员，他还在这场对阵莱斯特的比赛中打进了唯一的进球。

这位英格兰国脚在他的21岁生日的95天后为红魔踢了第100场联赛。只有吉格斯在年轻的时候完成的这项壮举——在他21岁后的74天完成了代表曼联出场的第100场的英超联赛。吉格斯还是代表曼联在英超联赛出场次数最多的球员，总计632场，另外还有40场老英甲联赛的出场记录。

自从索尔斯克亚在去年12月接手曼联以来，拉什福德一直是曼联首发阵容中的明星球员，并在8场联赛中打入6球。

这位前锋的表现赢得了新教练的好评，索尔斯克亚声称拉什福德现在是球队最重要的球员之一。

索尔斯克亚在12月底接受记者采访时说:“我为他感到高兴，因为他即将上场，他将成为一名顶级球员，他踢球的方式，他的表现，他的效率，他具备各项素质。”

“我真的很高兴他能进球。他的效率，他所投入的工作，对我来说都是一件令人高兴的事情——对整个团队来说，因为我们永远不应该被任何人超越。他是催化剂。我有时不得不让他慢下来。”

拉什福德的这一进球使他的英超联赛总进球数达到26个。自2016年2月首次亮相以来，没有其他曼联球员在英超联赛中进球能够超过拉什福德。

本赛季他在联赛中攻入8球，这也是他职业生涯的最高纪录。在穆里尼奥的带领下，他在前两个赛季各进5球，然后在2017-18赛季进7球。拉斯福德最近的状态也让他获得了曼联队内的一月最佳球员称号，并为他赢得了英超一月最佳球员的提名。