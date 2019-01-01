拉什福德续约停滞 坐地起价索要周薪20万

曼联主帅索尔斯克亚的重建工作面临重重困难，队内多名球员的续约谈判仍停滞不前，英格兰国脚前锋拉什福德暂缓了续约脚步，他希望在新合约中能够拿到20万英镑周薪。

北京时间4月18日，据《每日邮报》消息，曼联在上周末结束联赛后进入备战欧冠四分之一决赛次回合的工作，然而就在此时，前锋拉什福德却传出了转会对手巴萨的绯闻，这让曼联俱乐部极为不满。

作为曼联青训学院培养出来的前锋，俱乐部一直坚持表示，拉什福德是球队非卖品。

西班牙媒体称，巴萨的确对拉什福德有浓厚的兴趣，不断报道这位英格兰国脚会是苏亚雷斯的接班人，但他们也知道要想引进拉什福德并不容易，并且也不愿为这位前锋支付超出1亿欧元的转会费。

据《每日邮报》消息，曼联前段时间开始和拉什福德进行续约谈判，尽管初始阶段的谈判非常积极，但球员团队仍处于观望状态。

拉什福德与曼联的合约将在明年到期，俱乐部有优先续约一年的选项，可以让他至少在老特拉福德效力至2021年。拉什福德的经纪团队认为球员还有很大的选择余地，可以加盟欧洲顶级球队。

据悉，21岁的拉什福德希望在新合约中的周薪至少达到20万英镑，并且在有卢卡库竞争的情况下，能够确保自己的首发中锋位置。

索尔斯克亚执教曼联以来，拉什福德的状态稳步上升，并且被认为是在与巴萨两回合交手中表现最出色的曼联球员。但有消息称，索尔斯克亚察觉到了拉什福德近期在球场上的表现发生了变化，发现他屡屡在比赛中表达不满。

如果曼联希望在索尔斯克亚带领下重新回到欧洲顶级球队，俱乐部就必须解决像拉什福德这样的合约不稳定情况，包括博格巴、德赫亚等球员在内，他们都需要再次保持专注度，将所有的注意力放在赛场上。