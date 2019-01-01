拉什福德：索肖的曼联比穆帅时期的领先三四步

这位英格兰前锋相信红魔的季前准备使他们比12个月前更有具备竞争力。

曼联前锋马库斯·拉什福德表示，现在的球队已经为索尔斯克亚执教下的新赛季做好了比穆里尼奥执教时更好的准备。

索尔斯克亚将带领红魔在周日与切尔西的联赛中拉开序幕，这将是他在老特拉福德执教的第一个完整的赛季。

在上赛季12月到3月成功地担任了一段时间的看守教练之后，拉什福德认为他是今夏球员状态和心态的关键。

在卢卡库转会国米的消息最终得到确认后，这位英格兰国脚预计将在锋线上扮演重要角色，他将与曼联的新9号球员安东尼·马夏尔争夺中锋位置。

在他们与蓝军的比赛之前，这位21岁的球员说他的健康状况，和他的队友们一样，比去年这个时候在前主教练穆里尼奥的带领下进步了很多。

“感觉肯定不一样。”他向天空体育承认道。

“首先，我们的身体状况比去年这个时候好很多，进入新赛季时。”

“我们已经比上个赛季领先了三四步，现在我们要做的就是把比赛的基本原则放在一边。”

当被问及索尔斯克亚和穆里尼奥之间的不同时，他补充道：“我想说的是强度的变化，从上赛如何走到赛季末到现在的地步。”

“很明显可以看出强度上的差异，尤其是在没有球的情况下。我们在这方面已经取得了很大进展。”

“在不同的管理者手下，你会学到不同的东西。在范加尔手下的那段时间，有这样一个教练对我来说是完美的，他对我很有耐心，给了我时间去学习比赛。不会把太多信息扔给我。”

“在何塞的带领下，我觉得我们都对比赛有了更好的理解，尤其是在防守方面。”“现在在奥莱的领导下，我们正试图把这两者结合起来，同时他也知道俱乐部代表了什么，所以他也可以传播自己的信息。”

“对我来说，就好像一切都恢复了正常，这是最重要的。这是很好的。这很艰难，但作为一个团队，我觉得我们已经取得了很大的进步，所以这是值得的。”