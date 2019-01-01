拉什福德称赞保加利亚队长：独自面对球迷需勇气

这位英格兰前锋表示，在周一发生的一系列事件之后，种族主义需要“消除”。

马库斯·拉什福德赞扬了保加利亚队长伊夫林·波波夫，在英格兰击败保加利亚2020年欧洲杯资格赛的比赛中，波波夫因为一系列种族主义事件而挺身而出。

这位曼联前锋在英格兰6-0大胜保加利亚的比赛中首发出场76分钟并首开纪录，但主场球迷的种族歧视让这场比赛蒙上了一层阴影。

比赛在上半场被裁判暂停了两次，当时英格兰凭借拉什福德和巴克利的进球2-0领先。一群身穿黑色连帽衫、脸上蒙着面罩的球迷也被拍到竖起中指，用纳粹的手势向球场致意。

在半场结束前，保加利亚队长波波夫走到场边与球迷交谈时，加雷斯·索斯盖特继续向裁判表达他的不满。

拉什福德很快就赞扬了波波夫在防止更多情况发生方面所起的作用，但这位英格兰前锋也表示，他仍然很难相信种族主义事件会继续影响2019年的比赛。

“在这种情况下踢球并不容易，2019年也不应该发生这种情况。我们很自豪能拿下三分，但这需要被压制下去。”拉什福德说：“感谢英格兰球迷的支持。今晚你们以最有意义的方式支持了我们，我们都非常感激。回家一路平安，保重。我也被告知保加利亚队长在半场做了什么。独自一人做正确的事情需要勇气，这样的行为不应该被忽视。”

尽管取得了胜利，但由于科索沃2-0战胜黑山，英格兰还没有锁定2020年欧洲杯的参赛资格。

英格兰将在下一轮2020年欧洲杯预选赛中主场迎战黑山，然后在最后一场比赛中迎战科索沃。

三狮军团目前以15分小组第一，捷克12分，科索沃11分，还有两场比赛。