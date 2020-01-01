拉什福德：疫情影响好坏参半 伊布穆帅助我成长

这位前锋认为他原本并不确保自己能够参加欧洲杯，但疫情的爆发给了自己充足的恢复期。

曼联前锋马库斯·拉什福德承认，他原本没法确保自己“百分之百”能参加原定在今夏举行的欧洲杯，但他对自己从伤病中恢复的情况表示乐观。

拉斯福德在2019- 2020赛季代表曼联在各项赛事的比赛中出场了31次，攻入19球，之后在1月份因背部骨折而缺阵至今。

这名22岁的球员最开始预计会缺席三个月时间，但索尔斯克亚后来透露，自己对拉什福德能否在赛季结束前复出还不清楚。

其他球队

这个问题也让拉斯福德能否参加原定于今年夏天举办的欧洲杯成为疑问。不过由于新型冠状病毒疫情的大爆发，这一赛事被推迟了一年时间。

英超联赛自3月13日以来一直处于停赛状态，目前尚不清楚球员和工作人员在今夏重返工作岗位的时间，也不能确定到时候整体环境是否会完全安全。

最近几周，拉斯福德被迫在家中继续他的康复计划，英国目前处于封城状态，以遏制新冠疫情的蔓延。

这位英格兰国脚说自己原本希望能在4月回到球场，但是他承认自己并不确定是否已经准备好加入索斯盖特的英格兰国家队。

“是的，你知道的，对我来说，我可能会在四月中旬或者四月底回到球队，”拉什福德告诉曼联官网。“但那显然是一种压力，因为我不想错过这个夏天的欧洲杯。”

“我会怀疑我是否能百分之百的融入比赛中，一直持续到赛季结束，但这就是我要达成的目标。”

“显然，疫情的爆发引发了许多变化，起码对我的身体恢复来说，这对我的健康来说是件好事。”

当被问及他是如何在自我隔离的状态下继续自己的复出之路时，拉什福德回答说:“是的，很好。很明显，我现在需要提高一点，但是这些事情不在训练场上很难做到。”

“我只是添加了一些零碎的东西——我强迫自己骑自行车，做更多的核心和上半身锻炼，所以每天都要慢慢来。”

“这是困难的。显然你可以每天在训练场上训练，那才是你复健的最佳状态。想要在家里做到类似的效果，几乎是不可能的。”

“每个人都试图尽可能地接近这一目标。有些小伙子每天都在外面跑步，还有一些俱乐部安排的先后。但即使这样，跑5公里或6公里，可能比你在训练时跑的要更多一点，但两者的强度并不相通，很难达到相同的效果。”

“你要做的就是尽你所能做到最好。你知道，这在于你本人，你要尽可能地去保持健康，在这段艰难的时期内，绝对是最重要的。”

拉什福德在2015-16赛季就进入了曼联一线队，不过2016-17赛季才是他真正全面爆发的赛季。在穆里尼奥手下，他成为了瑞典神锋伊布的锋线搭档。当谈到这段历史时，拉什福德承认自己从“特殊的一个”和AC米兰前锋身上学到了很多。

“和伊布搭档让我感觉到，他的心态比我以前打过的任何比赛时都要好。他不在乎别人会说什么，也不在乎别人在说什么。他帮助我在心理方面成长了很多。”

“至于穆里尼奥，作为一个曾经在他手下踢球的球员，他知道你必须以某种方式在他手下得以生存，去争得机会，我认为这样很好。不过，要做到这一点并不容易，不过当我回忆过去的时候，我认为这段岁月会让我在精神层面变得坚强，它让我成为了一个更全面的球员。”

“我已经进步了很多，这其中很多都要归功于在穆里尼奥手下踢球的那两个赛季。”