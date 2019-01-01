拉什福德：欧文所见片面 凯恩驱使我变好

拉什福德坚称他一直希望成为一个更好的前锋，并使用三狮军团的队友作为他进步的基准。

马库斯·拉什福德驳斥了迈克尔·欧文关于他缺乏成为一名顶级射手的渴望的说法，他说他在英格兰的训练中会和哈里·凯恩进行比试，以提高自己作为一名前锋的能力。

在卢卡库和桑切斯离开曼联之后，拉什福德和马夏尔将领衔曼联锋线，尽管前红魔前锋欧文认为这位青训球员并不想成为一名顶级射手。

然而，拉什福德驳斥了欧文的说法，坚持说他一直在努力提高，并以英格兰队长和热刺球星凯恩为基准。

拉什福德在新闻发布会上说：“如果你观看训练，你就会明白它是如何运作的。我可以以哈里为例。他是我合作过的最好的终结者之一，每当我们射门时，在我的脑海里，就是尽可能地接近他。如果他进了6个球，你也会想进6个，如果他进了7个，你会想进8个。像这样的小事情是人们从来没有见过的。即使我们在为同一个位置而战，或者是在同一个团队中，我们也会互相激励，在团队中营造这样的氛围是非常重要的。”

“他（欧文）只能继续接触他所看到的。而我周围的人却都知道实际情况。尤其是在我年幼的时候，你开始踢球的原因是因为你看到了你喜欢的东西，而对我来说，那就是进球，看着激动人心的人用球完成激动人心的事情。所以，重要的是我知道我想要什么，我想成为什么，如果我把我的心放在它上面，我将会成为什么。”

拉什福德承认他在比赛中错过了很多机会，但他坚信自己不会因为英格兰队的竞争而感到额外的压力。

“是的，这困扰着你，当你进球的时候，当你知道你在比赛中还有其他机会的时候，这也是一样的，你在看哪里出了问题。”拉什福德说：“在这里，事情要简单一些，因为哈里的纪录令人难以置信。这是他进球的一种方式，球队对此也支持。我不认为这是什么可怕的事情，我认为你需要它。如果你没有(压力)，动力就很难提高。你需要你周围的球员互相促进。”