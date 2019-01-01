拉什福德林德洛夫马奎尔出战伯恩茅斯成疑

这个周末在活力球场进行的重要的英超联赛前，索尔斯克亚正在为队中三人的恢复情况而担心。

索尔斯克亚透露，拉什福德、林德洛夫和马奎尔都有可能缺席曼联周六对伯恩茅斯的比赛。

红魔的目标是在与樱桃的比赛上把他们在各项赛事中的连胜场次延长到四场，三天前他们刚刚在斯坦福桥激动人心战胜了联赛杯第四轮的对手切尔西。

自三月份以来，索尔斯克亚的球队还没有取得过客场胜利，但是在过去的10天里，他们战胜了游击队，诺维奇和切尔西，这无疑减轻了挪威主帅的压力。

如果能够击败伯恩茅斯，曼联可以凭借周末在开球的优势与排在第五的阿森纳在积分上平起平坐，但是他们可能在活力球场缺少三名关键球员。

索尔斯克亚在周五的新闻发布会上证实，拉什福德、林德洛夫和马奎尔将在晚些时候接受体能测试。希望明天他们能够重返赛场。”

“他们昨天接受了一些治疗，今天更多一些，进行了简单的训练，很有希望，他们已经准备好了。但我现在不能确切地告诉你。”

曼联主教练也对卢克·肖，马蒂奇和图安泽贝的恢复情况进行了更新，他说：“他们还没有为明天的比赛做好准备，这是最新的消息。”

“也许在国际比赛日之后，如果你过早地把他们派上球场，那总是有风险的，但是再多两个星期，在国际比赛日之后，他们应该准备好了。”

中场大将保罗·博格巴也因为脚踝问题而缺席比赛，他在12月之前都不能上场。

尽管面临着另一个选择困境，索尔斯克亚坚持他的球队的信心在每一场比赛中都在增长。

“这就是足球，有时候你会碰运气，周三晚上的比赛是由拉什福德一个令人难以置信的进球决定的，”他补充道。“在与游击队的比赛中，我们防守的很好，最后时刻的防守很好，与诺维奇的比赛我认为我们踢得很好。”

“信心越来越高涨，球员从伤病中恢复过来，所有的结合在一起。在足球世界里，从失败到成功，或从成功到失败的距离都是在毫厘之间。”