拉什福德：是曼联丢了两分 球队必须更积极

红魔前锋让球队一度取得领先，但是他承认缺乏积极性给了死敌一线生机。

马库斯·拉什福德认为曼联在对阵利物浦的比赛中丢了两分，他不得不承认红魔需要“更加积极”。

周日在老特拉福德，这位英格兰国脚在经过了有争议的VAR检查后，终于为索尔斯克亚的球队进球。

考虑到曼联本赛季在稳定性上的挣扎，主场球迷希望看到球队能获胜。然而，比赛进行得越久，红魔就越往后撤，让亚当·拉拉纳在离终场还有五分钟的时候扳平了比分。

拉什福德承认，曼联让利物浦逃脱了，他告诉曼联官网：“我的总体感觉是失望。我认为我们应该得到三分，我们可以说这是一场更好的比赛，但最终，他们不值得平局或赢得比赛。所以，我认为我们丢了两分，这是一个很大的机会，一场很重大的比赛，但我们继续前进。我们将努力在周中取得一场胜利，希望我们能保持下去。”

拉什福德认为红魔没有做到每一秒都全力压迫，这本可以使他们完全控制对手。

他补充道：“第二个进球会让比赛变得简单很多。它没有来。我想在他们进球前20分钟，你可以看到我们已经不再传身后了，我总是说，当我们不再这样做的时候，我们全队的压力就更大了。”

曼联的集体信念最近遭受了几次沉重的打击，拉什福德认为他们需要努力保持积极，而不是在困难时期退缩。

他说：“在这个俱乐部，我们踢的是进攻性的足球，只要我们稍微松开油门，我们就很难像在比赛快结束的时候那样，对顶级球员进行长时间的防守。所以，我认为我们必须更加积极——在1-0或2-0领先时，我们需要更加积极。”

曼联将在周四的欧联杯比赛中对阵贝尔格莱德游击，然后在周日的英超联赛中客场挑战诺维奇。