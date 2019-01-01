拉什福德把痛苦当激励：看到现在的排名很难过

这名前锋与老特拉福德签了一份新合同，直到2023年，他决心在索尔斯克亚的带领下为俱乐部带来成功。

马库斯·拉什福德透露了他对曼联目前困境的感受，但他相信俱乐部在索尔斯克亚的带领下会取得成功。

英格兰国脚拉什福德已经向曼联承诺了他的长期未来，他与曼联签订了一份新合同，合同将持续到2023年。

然而，对曼联来说，这是一个令人失望的赛季，尽管索尔斯克亚在去年12月取代穆里尼奥成为主教练后，经历了令人难忘的提升，但在赛季的最后两个月，情况再次不如人意。

曼联在英超联赛中排名第六，错过了冠军联赛的资格，赛季结束时球队的战绩也乏善可陈，但拉什福德决心帮助俱乐部重回正轨。

拉什福德在接受《泰晤士报》采访时表示：“签下这份合同让我感到无比自豪和自感慨。曼联是一个大家庭。有些俱乐部没有——只是一个足球俱乐部。这就是为什么曼联对我来说不仅仅是一个足球俱乐部。”

“作为一个粉丝，我改变了情感的一面。如果我们输了一场比赛，这对我的影响会更大，因为我是球迷。每天看到我们现在所处的位置，(与)我们过去所处的位置相比，都让人心痛。我会用这种痛苦作为动力，让我更有决心让俱乐部回到属于他们的地方。”

“我最想看到的就是俱乐部再次赢得英超冠军，再次赢得欧冠冠军。这里的每个人都应该得到比我们现在所给予他们的更多，不仅仅是球迷，还有俱乐部本身。”

“他们应该在现在的排名。作为球员，我们有机会忘记过去的五、六年，让俱乐部重回正轨。”

索尔斯克亚在弗格森爵士的光辉岁月里是一个关键人物，拉什福德相信挪威人的到来会给曼联带来更光明的未来。

拉什福德补充道：“他就是能明白。他理解。他曾是这里的一名球员。他知道我们在某些时刻的感受，因为他自己就在那里。事实上，他比一个普通的教练更了解我们，这就是为什么他能很快融入我们。”

在谈到索尔斯克亚的“革命”是否会奏效时，这位21岁的球员说：“这就是我每天的动力。如果我不相信这一点，我就不会每天早上醒来，百分之百地付出努力，把俱乐部重新搬回属于他们的地方。

“我相信球员、员工和教练。球员们现在对教练很有信心。如果我们要这么做，现在是时候了。”

“我们期待着新赛季的到来。一个赛季改变不了什么。这可能需要两到三个赛季，但我觉得我们已经准备好迈出第一步，真正开始向人们展示我们是曼联。”