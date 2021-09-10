拉什福德：我无视那些“专注于足球”的说法 我将继续致力于帮助贫困儿童

凭借自己在结束儿童贫困方面的努力，这位英格兰国脚现在已经是英帝国勋章的获得者。

拉什福德解释了为什么他永远不会听从一些人关于“专注踢足球”的呼吁，这位曼联和英格兰的前锋决心继续努力终结儿童贫困。

这位23岁的运动员在2020年疫情封锁期间开始了这场斗争，他利用自己的公众地位向英国政府施压，为更多贫困儿童提供餐食。

拉什福德的慈善工作已经让他获得了英帝国勋章，尽管他仍然完全致力于他的日常工作，作为一名国际体育明星，他不会放下政治指挥棒，不管任何诋毁者说什么。

在接受《观察家》采访时，拉什福德说道：“在足球运动中，人多力量总是更强大。有了共同的关注点，来自不同文化、国籍、种族、性取向、政治立场和宗教的人们可以团结起来，实现不可思议的事情。”

“当你穿上国家队的队服，竞争就会消退，取而代之的是共同的胜利愿望。当球迷们步入体育场，在90分钟内，他们感觉自己是某个集体的一部分，能够把任何烦恼都抛在门外。对许多人来说，足球是一种宗教。对我来说，这仍然是一个梦想。”

“你在这项运动中长大，崇拜那些和你我一样的偶像。人类有人类的情感，而且他们很有可能在自己的职业生涯中克服了某种程度的逆境。”

“让一些人失望的是，‘专注于足球’的建议在我的家乡并不适用。你看，当我的社区没有属于他们自己的东西时，他们总是找到一些善意的方式来给予我。”

“我是他们同情心、动力和慷慨的产物，如果我不利用我的平台为那些没有得到倾听的数百万人说话，我就会对社区和我的家人造成伤害。”

“我从未对政党政治感兴趣，我感兴趣的是共同努力寻找可持续的解决方案。”

“疫情的长期影响不会通过短期救济方案得到解决。所以，现在是我们团结起来，带着我们在欧洲杯期间看到的热情，确保这个国家的每个孩子都有公平的机会，消除儿童饥饿的时候了。孩子们不应该仅仅因为他们所居住的社区就落后于其他孩子20码，是时候升级了。”