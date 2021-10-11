拉什福德：我从去年9月开始带伤踢球 希望C罗的回归给球队带来动力

这位23岁的前锋在被伤病困扰了一年之后，于今年8月接受了手术

拉什福德透露，在接受肩部手术之前，他已经在曼联和英格兰国家队忍受了11个月的疼痛。

这位23岁的前锋上赛季曾帮助红魔打入欧联杯决赛，并在欧洲杯上帮助三狮军团杀入决赛，而现在他即将回到赛场上。

今年8月，他接受了肩膀手术，而在那之前，他花了将近一年的时间试图摆脱这个伤病。

在接受BBC采访时，拉什福德说道：“我的康复还没有结束，因为显然我还得继续照顾好自己的伤处，但我在身体和精神上都感觉好多了。”

“上赛季对我来说是一个非常漫长的赛季，我是在9月底受伤的，渐渐地情况变得更糟了，但现在我已完全摆脱了伤病，我的身体和精神都感觉好多了。”

拉什福德上赛季代表曼联踢了57场比赛，代表英格兰踢了7场比赛，其中包括4场欧洲杯比赛。

本赛季拉什福德还没有为俱乐部或国家队出场过，但在最近曼联的一场友谊赛中他攻入两球，并有可能在周六对莱斯特城的比赛中复出。

在接受治疗的同时，拉什福德见证了C罗重返曼联的惊人转会。

C罗在为皇马和尤文效力了11年之后回到了红魔，拉什福德还没有和C罗一起踢过球，但他们的合作可能很快就会实现。

拉什福德说道：“这对我来说是一种很棒的感觉，无论是作为一名球员，还是作为曼联球迷。”

“当一个俱乐部的传奇人物回到球队时，总是一件好事。和他一起在老特拉福德踢球是一种很棒的感觉，希望他的回归能给我们带来开始赢得更多奖杯的动力。”