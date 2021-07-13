拉什福德：感谢队友和球迷的支持 我不会为我的肤色和出生道歉

这位曼联前锋对他的英格兰队友表示敬意，并致敬了在欧洲杯后向他表达支持的球迷。

马库斯-拉什福德表示，对他来说，没有比代表英格兰参加欧洲杯更自豪的时刻了，同时他表示他永远不会为了自己的身份和出身而道歉。

英格兰在欧洲杯决赛中点球输给了意大利，拉什福德在点球大战中罚丢点球，赛后他在网络上遭到大量的种族歧视攻击。

今天，这位曼联前锋在社交媒体上写道：“我甚至不知道从哪里说起，我甚至不知道如何用语言来表达我此时的感受，我经历了一个艰难的赛季，我想每个人都清楚地看到，我进入决赛时可能是缺乏信心的。”

“我一直支持自己主罚点球，但当时有些东西感觉不太对。在漫长的助跑过程中，我为自己节省了一些时间，但不幸的是结果并不是我想要的。”

“我觉得我让队友们失望了。我觉得我好像让大家都失望了。球队只是要求我打进一个点球。我在睡梦中都能打进点球，为什么那个球不行呢？自从我主罚了那记点球之后，它就在我的脑海中反复出现，可能没有一个词可以形容那种感觉。”

“决赛，55年的等待，一个点球，历史。我能说的只有抱歉，我希望事情是不同的结果。当我继续说着对不起的时候，我想致敬我的队友们。这是我生涯至今经历过的最好的一次国家队集训之一，所以队友都在其中发挥了作用。一种牢不可破的兄弟情谊已经建立起来，你们的成功就是我的成功，你们的失败就是我的失败。”

“我习惯了要在这项体育运动中读到关于我的事情，不管是我的肤色，我的家乡，还是我如何度过自己在球场外的时光。我可以接受人们对我的表现作出批评，我的点球确实罚得不好，我应该进球的，但我永远不会为我是谁或我的出身道歉。”

“没有比穿上英格兰球衣，并看到我的家人在成千上万球迷之中为我助威更让我感到自豪的了。我曾梦想过有这样的一天，今天我收到了许多让我非常激动的消息，看到威辛顿人们修补我的壁画，我差点哭了。”

“那些一直关怀我的社区继续支持着我，我是马库斯-拉什福德，一个来自威辛顿和威森肖的23岁黑人，如果我一无所有，我还有我的家乡。”

“感谢所有的留言和信息，我会以更强大的姿态归来，我们都会。”