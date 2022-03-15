拉什福德怎么了？这位曼联球星的下滑是俱乐部没有身份象征的后果

难怪上周有报道说拉什福德正在认真考虑他在曼联的未来。

自从11月来到老特拉福德后，朗尼克显然不喜欢这位英格兰前锋，但两人之间的关系在曼彻斯特德比中达到了新的低谷，因为拉什福德被留在了板凳上——在出场顺位上低于林加德，甚至在C罗和卡瓦尼受伤时也无法获得出场时间。

而如果对阵热刺的首发机会是一个让拉什福德重新证明自己的机会，那么他可以说是几乎没有抓住这个机会。

这位24岁的球员在比赛中只触球30次，然后在第67分钟被替换下场，没有一次射门、盘带或关键传球。

拉什福德这一年来一直状态不佳，他标志性的爆发力——在前场那些本能、果断的动作——随着信心不足导致的能量流失而消失。

他现在是一个犹豫不决的球员，经常在比赛中走神，要么踢简单的球，要么太努力地想给主帅留下好印象。

围绕着朗尼克在俱乐部的角色的混乱，以及拉什福德本身的角色混乱，对此没有帮助。

"我会坚持并继续支持拉什福德，与他一起，帮助他成长，"朗尼克在与曼城的比赛前说道。"我将把我所有的精力放在这上面，帮助他走上其他球员在过去三个月里所走过的道路。"

在这些言论之后完全弃用拉什福德，只能在已经很复杂的更衣室里创造更多的不信任。

很有说服力的是，一些报道引用了与拉什福德关系密切的消息来源，称这位前锋想要明确自己的未来。在某种程度上，这是向曼联高层发出的信息；呼吁他们给自己更多的确定性，也许这也是一个不那么微妙的警告，告诉高层朗尼克不应该是下赛季的负责人。

不管这些报道的真正含义是什么，我们完全有理由同情拉什福德，他因伤错过了本赛季的前两个月，并且——像其他许多人一样，正在努力理解朗尼克的战术——从那时起就一直在球队中进进出出。

在战术上，拉什福德不断下滑的主要原因是球队对球员的关注度、清晰度和专业化程度不够。

这要从拉什福德至今还没有确定一个属于自己的位置说起。仅在2022年的前三个月，他就在六个不同的位置上踢球，并踢过四个不同的阵型。

拉什福德已经成为了一个多面手，但没有一个位置是精通的，这只能真正归结于他在过去几年中所接受的教练指导的质量不高。

我们已经知道，在索尔斯克亚执教的三年间，索帅几乎没有对球员进行过任何辅导。根据一份报道，拉什福德在花了很长时间不知道主教练想从他身上得到什么之后，鼓起勇气与索尔斯克亚对峙，但却被告知不要再抱怨了。

在此之前，穆里尼奥和范加尔要求拉什福德以完全不同的方式踢球，这个问题一直困扰着每一位经历过多任主帅的曼联一线队球员。

俱乐部高层缺乏联合思维，意味着从一种战术风格到另一种战术风格，这对每个人都意味着要学习或重新优先考虑一套新的技能。

大多数具有拉什福德天赋的年轻球员在20岁出头的时候就会被雕琢、磨练和定型；给予详细的教导来磨练他们比赛中不够好的方面，并给予稳定的建议来培养那些自然而然的方面。

相反，和曼联俱乐部其他一切事情一样，拉什福德被“放养”。

至于朗尼克，他对高位逼抢和快速垂直足球的渴望，让桑乔和伊兰加成为首选。

这两个人的加速能力比拉什福德更敏锐，并倾向于做出更快的决定，而C罗显然将拉什福德排除在了中锋位置之外。

从理论上讲，拉什福德——至少在他状态最好的时候——应该能够在朗尼克这样的日耳曼体系中工作，应该指出的是，拉什福德可能只是需要在球队中的一个位置上稳定出场。

毕竟，他的基本数据并不差。根据FBRef的数据，拉什福德每90分钟贡献0.58个进球和助攻，与他的职业生涯平均值完全一致。

事实上，从全场数据来看——从防守到进攻统计——拉什福德只比他的职业生涯平均水平低了一点。仔细阅读数据，唯一真正的例外是他的传球"渐进距离"，从每90分钟91.7码下降到65.4码，以及他的传球成功率，从75.6%下降到68.2%。

在这里，我们看到了这种犹豫不决的结果，因为传球变得更短，更偏向边路，更不准确，这描绘了一个球员随着比赛时间的减少而退缩的画面。

本赛季我们不太可能为拉什福德找到解决方案，但夏天有了新的主帅，就有机会进行重新设置，拉什福德，因其场外慈善工作而成为名副其实的国宝，至少值得俱乐部这样做。

试图让拉什福德发挥出最佳水平是曼联聘请波切蒂诺的另一个原因，据报道，波切蒂诺在担任托特纳姆热刺主帅时曾有意签下拉什福德。

波切蒂诺详细的执教方法，加上他希望踢快速的攻势足球，以及他与球员关系密切的历史，使他很适合拉什福德。

拉什福德需要一个相信他的教练，一个知道自己想从球员身上得到什么，并让球员在一个位置上稳定下来的教练。拉什福德还可以从一个真正会指导他的教练中受益，这样的教练将激发拉什福德第一次进入一线队时发挥出来的亮眼表现。

那个拉什福德仍然存在，但就像过去几年里曼联的其他人一样，拉什福德已经慢慢变得迷失。

如果拉什福德离开俱乐部，这将是曼联的失败，也是对俱乐部经营方式的严厉控诉。