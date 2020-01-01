拉什福德必将在最高水平的职业生涯中立足

英格兰国脚对他的老特拉福德队友很有信心，相信他的良好状态将会持续到本赛季末。

根据哈里·马奎尔的说法，马库斯·拉什福德“开始打进他应得的进球”了，他还预测这名曼联前锋在“最高水平的赛事上”会有一个的光明未来。

拉什福德目前正享受着他职业生涯中最好的一个赛季，这是对主教练索尔斯克亚对他的信任的回报。他还被认为是曼联最重要的球员。

这位22岁的球员在周六下午曼联主场4-0战胜诺维奇的比赛中梅开二度，那也是他在俱乐部的第200场比赛。

这位英格兰前锋在他最近的23场代表国家队和俱乐部的比赛中打进了19个球，现在在英超金靴奖的争夺中并列第二。

马奎尔回忆起他在三狮军团的第一次训练中被拉斯福德的能力所震惊，他相信这名有前途的年轻天才现在开始意识到自己的巨大潜力。

“我为他感到高兴，今年他开始打进了他应得的进球，希望他还没有停止。”马奎尔在战胜诺维奇后告诉记者。

“从现在到本赛季结束，他还会继续打进不少进球。”

“我还记得第一次随英格兰队训练的时候，他在那里真的让我印象深刻——他的控球能力，他的技术。”

“他拥有一切，他在最高水平上能拥有一个职业生涯。”

曼联最近的胜利使他们在联赛积分榜上排名第五，而切尔西在争夺冠军联赛最后一名的竞争中仍然保持着5分的优势。

红魔在整个2019-20赛季一直被不稳定所困扰，但马奎尔认为如果他们能有一个像样的配合，仍然有可能进入前四。

“我们踢了两场好球和一场糟糕的比赛，在这方面还不够好。”他补充道。

“如果我们把几场胜利放在一起反弹，我们就有了所有的机会。”

索尔斯克亚将为周中为足总杯第三轮对狼队的重赛做好准备，之后他的注意力将再次回到英超联赛。

曼联将在下周日做客安菲尔德，与劲敌利物浦一较高下，届时他们将有望在本赛季给予对手首场失利的打击。