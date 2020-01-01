拉什福德：左路中锋我都喜欢 梦想与斯科尔斯合作

这位曼联新任锋线代表人物谈到了自己在球场上的位置，并表达了与中场球员搭档的意愿。

曼联球星马库斯·拉什福德承认，他觉得自己踢左边锋要比打单前锋更容易。

这位22岁的球员本赛季在这两个位置上都有出色的表现，在1月份因背部应力性骨折受伤之前，拉什福德总共为红魔出场31次，攻入了19粒进球。

当安东尼·马夏尔在这个赛季占据9号位时，拉斯福德透露他更喜欢打边路，因为他能在这个位置上给球队贡献更多，同时他还暗示这有助于他和法国国脚的良好合作。

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“当你在左边路的时候，你可以用自己的能力去创造更多东西，给予球队更多帮助。”拉什福德告诉曼联电台。

“然而当你踢单前锋的时候，有时你会处于孤立无援的状态，你需要一位90分钟内都能给你支援的中场队友，所以有时候你会看到9号球员在比赛中消失。”

“当我刚开始踢9号位的时候，这让我很挣扎，因为我总想持球来表现自己。”

“当我开始踢9号位的时候，我意识到我不可能像踢其他位置一样经常看到皮球，但是一旦你看到了皮球，这可能就是一个破门良机了。”

“这就是我喜欢踢9号位的原因，也是我现在仍然喜欢踢这个位置的原因。但是现在我很享受在两个位置之间自由的切换，我认为这很适合我们，因为马夏尔喜欢向左移动，也喜欢深度回撤。”

在2015年欧联杯联赛对阵中日德兰的比赛中，作为中锋的拉斯福德攻入两球，这让他在老特拉福德一举成名。

当时鲁尼还在队内，接着他们又先后签下了伊布和卢卡库，拉斯福德在这种情况往下被迫改打边路。

当索尔斯克亚接手曼联时，挪威人在2018-19赛季后半段，决定让他去踢卢卡库的位置，不过本赛季，这一人选大多是由马夏尔担任的。

尽管拉什福德本赛季在受伤之前表现的比较出色，但曼联名宿斯科尔斯认为他依旧可以进步，他认为这位曼联新星可以学习红魔历史上最出色中锋之一的范尼斯特鲁伊学习。

“我曾与范尼搭档过，我喜欢他终结比赛的方式。当我看到拉什福德时，我的第一反应就是他可以像范尼那样，寻求与中场球员的配合。要知道，任何中场球员都希望蒙克拉什福德这样速度和跑位都很出色的前锋合作。”

在接受官方采访时，拉什福德也回应了这位球队传奇的言论，他认可“生姜头”的说法，并坦承与这类中场合作是一种梦想。

“和斯科尔斯这样的球员合作是一种梦想，我觉得他最强的就是传球能力，也许只有回撤的鲁尼能与之相提并论。有这样的球员在身后，踢9号位的球员会非常享受。”

“卡里克也是这样的球员，这三人只要一持球，就会观察向前传球的线路，这就是中锋想要的。”

在博格巴受伤后，曼联中场的创造力一度匮乏，在他缺阵的12月月底到2月初的6场比赛中，曼联只打进了6球，其中球都是在对阵“副班长”诺维奇打入的。除此之外，他们在这6场比赛中，有4场比赛没能破门得分。

不过这一情况在布鲁诺·费尔南德斯到来后被改变，曼联在4场英超比赛中全部有进球入账，还以2比0的比分击败了强敌切尔西和同城死敌曼城。

目前英超和全球大部分足球赛事都因新冠病毒疫情而进入了停摆状态，而当联赛恢复时，拉什福德届时将回归赛场，身后有了B费和博格巴的他，可能会赢家职业生涯的大爆发。